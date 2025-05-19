Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Yumurtalık kanseri her yaşta ortaya çıkabiliyor ancak bazı kadınlar daha yüksek risk grubunda yer alıyor. Ailede yumurtalık, meme veya bağırsak kanseri öyküsü bulunanlar, gen mutasyonlarını taşıyanlar, endometriozis hastaları ve hiç hamile kalmamış kadınlar bu gruba dahil.



Hormon tedavisi gören kadınlarda da risk artarken, emzirme ve tam süreli gebelik gibi faktörler riski azaltabiliyor. Uzmanlar, genç kadınlarda da bazı yumurtalık kanseri türlerinin görülebileceğini belirterek, farkındalığın erken yaşta başlaması gerektiğine dikkat çekiyor.





