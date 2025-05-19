Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor

Kadınların sıklıkla “normal adet belirtileri” olarak yorumladığı kalıcı şişkinlik ve pelvik ağrı, ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanlar, bu belirtilerin, erken evrede tanısı zor olan ve bu nedenle “sessiz katil” olarak anılan yumurtalık kanserine işaret edebileceği konusunda uyarıyor.

Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 1

Yumurtalık kanserinin erken teşhisi, hastalığın seyrini büyük ölçüde etkiliyor. Ancak belirtiler çoğu zaman sindirim sorunları ya da hormonel değişikliklerle karıştırıldığı için göz ardı edilebiliyor.

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Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 2

Adet döneminde yaşanan geçici şişkinlik hormonal dalgalanmalardan kaynaklanırken, yumurtalık kanserine bağlı şişkinlik genellikle daha uzun sürüyor ve geçmiyor. Özellikle yemek sonrası erken doyma hissiyle birlikte gelen karın şişkinliği, birçok kadının dikkatini çekmeden yıllarca sürebiliyor.

Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 3

Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler şöyle:

  • Süregelen pelvik veya karın ağrısı
  • Yemek yemede zorluk ya da hızlı doygunluk
  • Sık idrara çıkma ihtiyacı
  • Kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarında değişim
  • Adet düzensizlikleri
  • Nedeni açıklanamayan kilo kaybı
  • Sürekli yorgunluk ve bel ağrısı
Bu belirtiler özellikle 40 yaş üstü kadınlarda birkaç haftadan uzun sürdüğünde mutlaka tıbbi değerlendirme gerektiriyor.


Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 4

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Yumurtalık kanseri her yaşta ortaya çıkabiliyor ancak bazı kadınlar daha yüksek risk grubunda yer alıyor. Ailede yumurtalık, meme veya bağırsak kanseri öyküsü bulunanlar,  gen mutasyonlarını taşıyanlar, endometriozis hastaları ve hiç hamile kalmamış kadınlar bu gruba dahil.

Hormon tedavisi gören kadınlarda da risk artarken, emzirme ve tam süreli gebelik gibi faktörler riski azaltabiliyor. Uzmanlar, genç kadınlarda da bazı yumurtalık kanseri türlerinin görülebileceğini belirterek, farkındalığın erken yaşta başlaması gerektiğine dikkat çekiyor.


Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 5

Yumurtalık kanseri belirtilerinin belirsizliği, teşhisi geciktiriyor. Uzmanlar, iki ila üç haftadan uzun süren alışılmadık semptomların mutlaka doktor kontrolü gerektirdiğini vurguluyor. Tanı sürecinde fizik muayene, pelvik ultrason, ya da kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılıyor.

Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 6


Tam anlamıyla önlenemese de bazı önlemlerle yumurtalık kanseri riski azaltılabiliyor. Doğum kontrol haplarının hekim kontrolünde kullanımı, düzenli jinekolojik muayeneler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve kilo kontrolü koruyucu faktörler arasında yer alıyor.

Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor - 7

Uzmanlar, kadınların vücutlarındaki değişimlere kulak vermeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle yoğun yaşam temposunda önemsenmeyen belirtiler, erken tanının kaçmasına yol açabiliyor. Uzun süren şişkinlik veya adet dışı belirtiler fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak hayati önem taşıyor.

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