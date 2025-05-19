Yumurtalık kanserinin en erken belirtisi: Çoğu kişi görmezden geliyor
Kadınların sıklıkla “normal adet belirtileri” olarak yorumladığı kalıcı şişkinlik ve pelvik ağrı, ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanlar, bu belirtilerin, erken evrede tanısı zor olan ve bu nedenle “sessiz katil” olarak anılan yumurtalık kanserine işaret edebileceği konusunda uyarıyor.
Yumurtalık kanserinin erken teşhisi, hastalığın seyrini büyük ölçüde etkiliyor. Ancak belirtiler çoğu zaman sindirim sorunları ya da hormonel değişikliklerle karıştırıldığı için göz ardı edilebiliyor.