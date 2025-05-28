Yürüyüş vücudunuzdaki bu 3 büyük kası sıkılaştırıyor: Kaç dakika yürümek gerekiyor?
Genellikle hafife alınan bir egzersiz olan yürüyüş, özellikle alt vücuttaki kasları etkili bir şekilde geliştirir. Kalça, sırt ve karın kasları gibi temel kas gruplarını çalıştırarak güç ve dengeyi destekler. Günde 30 dakika bile olsa düzenli tempolu yürüyüş, spor salonu rutinlerini tamamlayarak ölçülebilir faydalar sağlayabilir.
Birçok kişi yürüyüşü temel bir hareket biçimi olarak görmezden gelse de, yaşlı insanlar için formda kalmanın en etkili ve hafife alınan yollarından biridir. Spor salonunda ağır kaldırmaktan beklediğiniz hacimli kas kütlesini oluşturmanıza yardımcı olmasa da, yürüyüş yağsız kas tonusu geliştirmeye yardımcı olur. Ve birçok kişi için, tam olarak aradıkları işlevsel güç ve tanım budur.
Kas büyümesinin, kas liflerinin mikroskobik yırtılmalara neden olacak kadar zorlandığında başladığı bilinmektedir. Vücut daha sonra bu yırtılmaları onararak, bölgeyi güçlendirerek ve giderek güç ve tonu artırarak yanıt verir.