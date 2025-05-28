Yürüyüş vücudunuzdaki bu 3 büyük kası sıkılaştırıyor: Kaç dakika yürümek gerekiyor?

KALÇALAR

Yürüdüğümüzde, kalçalarımız (özellikle gluteus maximus) genellikle fark ettiğimizden daha fazla iş yapar. Vücuttaki en büyük kas olan gluteus maximus, bacağınızı her geriye doğru ittiğinizde kalçanızı uzatmaya yardımcı olur. Ayrıca ayağınız yere değdiğinde bacağınızı yavaşlatır, hareketinizi kontrol etmenize ve dengenizi korumanıza yardımcı olur.



Ancak sadece büyük kaslar devreye girmez. Kalçada daha derinde bulunan gluteus medius ve minimus da eşit derecede önemli bir göreve sahiptir. Bu daha küçük kaslar bacağınızı hafifçe dışarı doğru çekmeye yardımcı olur ve daha da önemlisi, bir adım atmak için her bacağınızı kaldırdığınızda pelvisinizi sabit tutar. Destekleri olmadan kalçalarınız bir tarafa eğilebilir, dengeyi bozabilir ve potansiyel olarak alt sırtınızı ve dizlerinizi zorlayabilir.