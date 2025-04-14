Yürüyüşle ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar: 1 saat aralıksız yürümeniz mi gerekiyor?

SADECE HIZLI YÜRÜMENİZ GEREKİR

Tempolu yürüyüş kardiyo faydalarını artırır, ancak daha yavaş tempolu yürüyüşler yine de zihinsel sağlığı, dolaşımı ve eklem hareketliliğini iyileştirir. Önemli olan tutarlılıktır; herhangi bir hareket hiç olmamasından iyidir ve herhangi bir hızda yürümek uzun vadeli sağlık hedeflerini destekler.



