Yürüyüşle ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar: 1 saat aralıksız yürümeniz mi gerekiyor?
Yürümek, formda kalmanın kolay ve erişilebilir bir yöntemidir, ancak çoğu insanın önünde duran bir dizi efsane vardır. Bu efsanelere inanmak ilerlemenizi kısıtlıyor olabilir. İşte formunuzu ve kilo kaybınızı önleyebilecek 7 yürüyüş efsanesi.
YÜRÜYÜŞ GERÇEK BİR EGZERSİZ DEĞİLDİR
Çoğu insan yürüyüşü çok basit olarak hafife alır, ancak bu gerçek bir kardiyo türüdür. Düzenli yürüyüş kalori yakar, kas oluşturur ve kalp sağlığını iyileştirir; bu da onu her yaşta etkili bir fitness aracı yapar.