Yüz tüylerinden kurtaran en doğal yöntem! 20 dakika bekletmek yetiyor

Yüz tüylerinden kurtulmanın en yaygın yolları arasında ağda ve ustura gibi işlemler var ancak ağda, zamanla cildi sarkıtırken, ustura ise tüylerin daha kalın çıkmasına yol açabilir. Yüz tüylerinden daha acısız bir yolla kurtulmak için doğadan gelen alternatifleri deneyebilirsiniz.

Yüz tüylerinden kurtaran en doğal yöntem! 20 dakika bekletmek yetiyor - 1

Zerdeçal kürü

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı zerdeçal
  • Yeterince süt

Hazırlanışı:

Macun kıvamına gelene kadar 2 kaşık zerdeçala yavaş yavaş süt ekleyerek karıştırın. Bu karışım, özellikle yüz bölgesindeki istenmeyen tüylere karşı etkilidir ama diğer bölgelere de uygulanabilir. 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayarak temizleyin. Bu kürü haftada bir uygulayabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz tüylerinden kurtaran en doğal yöntem! 20 dakika bekletmek yetiyor - 2

Mısır unu maskesi

Malzemeler

  • 2 çay kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri birbirine karıştırın. Karışımı mikrodalgada veya ocakta yarım dakika boyunca, kahverengi hale gelip baloncuklar çıkarana kadar ısıtın. Isınan karışımı soğumaya bırakın. Spatula vazifesi görecek bir nesne ile karışımı sürmek istediğiniz yerlere sürün. En sonunda sökerken tüylerin çıkış yönünün tersine doğru sökmeye dikkat edin.
Yüz tüylerinden kurtaran en doğal yöntem! 20 dakika bekletmek yetiyor - 3

Leblebi tozu maskesi

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı leblebi tozu
  • 1 yemek kaşığı süt kreması
  • 2 çay kaşığı süt
  • 1 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde yumuşak bir kıvam alana kadar karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüze sürerek 20 dakika kurumasını bekleyin. Bir banyo lifi yardımı ile ılık suyla yüzünüzden maskeyi sökün. Yüzünüzdeki tüylerden tamamen kurtulmak için bu karışımı 1 ay boyunca haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz. Bu maske yüzünüzdeki ölü hücrelerden kurtulmak ve toksinlerin atılması için de etkilidir. Ayrıca yüzünüzdeki tüylerin ve cildinizin rengini açmaya da yardımcı olur.

Yüz tüylerinden kurtaran en doğal yöntem! 20 dakika bekletmek yetiyor - 4

Nane çayı maskesi

Malzemeler

  • 1 kupa kaynar su
  • 1 çay kaşığı kurutulmuş nane

Hazırlanışı:

Kurutulmuş naneleri kaynar suyun içine dökün. Kupanın ağzını kapatarak 10 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra bu çayı için. Bu çayı günde 2 kere içerek istenmeyen tüylere veda edebilirsiniz.

Yüz tüylerinden kurtaran en doğal yöntem! 20 dakika bekletmek yetiyor - 5

Renk açıcı bal ve limon maskesi

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Balı ve limon suyunu bir kap içerisinde karıştırın. İstenmeyen tüylerin bulunduğu bölgelere karışımı sürün. 15-20 dakika sonra durulayın. Limon suyunun doğal renk açıcı özelliği hem cildinize hem de istenmeyen tüylerinize etki edecektir.

Ancak tüm bu yöntemleri denemeden önce alerjik reaksiyonlara karşı bir uzmana danışmanızda fayda vardır.

DAHA FAZLA GÖSTER