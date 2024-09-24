Yüz tüylerinden kurtaran en doğal yöntem! 20 dakika bekletmek yetiyor

Leblebi tozu maskesi

Malzemeler





2 yemek kaşığı leblebi tozu

1 yemek kaşığı süt kreması

2 çay kaşığı süt

1 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde yumuşak bir kıvam alana kadar karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüze sürerek 20 dakika kurumasını bekleyin. Bir banyo lifi yardımı ile ılık suyla yüzünüzden maskeyi sökün. Yüzünüzdeki tüylerden tamamen kurtulmak için bu karışımı 1 ay boyunca haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz. Bu maske yüzünüzdeki ölü hücrelerden kurtulmak ve toksinlerin atılması için de etkilidir. Ayrıca yüzünüzdeki tüylerin ve cildinizin rengini açmaya da yardımcı olur.



