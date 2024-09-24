Yüz tüylerinden kurtaran en doğal yöntem! 20 dakika bekletmek yetiyor
Yüz tüylerinden kurtulmanın en yaygın yolları arasında ağda ve ustura gibi işlemler var ancak ağda, zamanla cildi sarkıtırken, ustura ise tüylerin daha kalın çıkmasına yol açabilir. Yüz tüylerinden daha acısız bir yolla kurtulmak için doğadan gelen alternatifleri deneyebilirsiniz.
Zerdeçal kürü
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı zerdeçal
- Yeterince süt
Hazırlanışı:
Macun kıvamına gelene kadar 2 kaşık zerdeçala yavaş yavaş süt ekleyerek karıştırın. Bu karışım, özellikle yüz bölgesindeki istenmeyen tüylere karşı etkilidir ama diğer bölgelere de uygulanabilir. 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayarak temizleyin. Bu kürü haftada bir uygulayabilirsiniz.