Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor
Makyaj malzemelerini yüze uygulamak için kullanılan makyaj fırçaları, doğru aralıklarla temizlenmediğinde bakteri yuvasına dönüşüyor. Uzmanlar, temizlenmeden kullanılan makyaj fırçalarının, sivilcenin yanı sıra ciddi cilt enfeksiyonlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD'li bir kozmetik markasının başlattığı çalışmada, iki hafta boyunca temizlenmeyen makyaj fırçaları gözlemlendi. Fırçalar, deney süresinde yatak odası, makyaj masası, makyaj çantası, çekmece gibi günlük kullanım alanlarında muhafaza edildi.