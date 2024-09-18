Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor

Makyaj malzemelerini yüze uygulamak için kullanılan makyaj fırçaları, doğru aralıklarla temizlenmediğinde bakteri yuvasına dönüşüyor. Uzmanlar, temizlenmeden kullanılan makyaj fırçalarının, sivilcenin yanı sıra ciddi cilt enfeksiyonlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor - 1

ABD'li bir kozmetik markasının başlattığı çalışmada, iki hafta boyunca temizlenmeyen makyaj fırçaları gözlemlendi. Fırçalar, deney süresinde yatak odası, makyaj masası, makyaj çantası, çekmece gibi günlük kullanım alanlarında muhafaza edildi.

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Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor - 2

2 haftanın sonunda fırçada görülen bakteri oranı, klozet adaptöründen alınan sürüntüyle karşılaştırıldı. Araştırma sonucunda, makyaj fırçasındaki bakteriler, neredeyse tuvaletteki bakteri oranıyla aynı çıktı.

Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor - 3

Kozmetik bilimci Carly Musleh, makyaj fırçalarını düzenli aralıklarla temizlememenin yalnızca akne değil, daha ileri seviye cilt hastalıklarına zemin hazırlayabileği konusunda uyarıda bulundu.

Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor - 4

Musleh, ''Kirli fırçaları kullanmak, patojenik mikropların sayısında artışa yol açabilir, bu da impetigo ve stafilokok enfeksiyonları gibi ciddi cilt sorunlarına neden olabilir. Bakterilerin birikmesini azaltmak için makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlemek önemlidir'' dedi.

Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor - 5

Kozmetik ürünü kullanan kadınların yüzde 40'ı fırçalarını iki haftada bir temizlediklerini söylerken, yüzde 20'lik kısmı ise fırçalarını yalnızca 1 ila 3 ayda bir yıkadıklarını itiraf etti.

Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, makyaj fırçalarının her 7-10 günde bir temizlenmesini öneriyor.

Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor - 6

Fırçalar, havaya karışabilecek bakteri veya tozlardan korunmak için kapalı kutularda saklanmalı. Fırça temizliği ise ılık suda, fırçaya özel bir temizleyici veya bir şampuanla yapılmalı. Fırçalar yıkandıktan sonra temiz bir havluyla kurulanmalı ve baş aşağı asarak veya yan yatırılmış şekilde bırakılmalıdır.

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