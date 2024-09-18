Yüzümüze sürüyoruz ama tuvalet kadar kirli çıktı! Uzmanı uyardı: Cilt hastalıklarına davetiye çıkarıyor

Fırçalar, havaya karışabilecek bakteri veya tozlardan korunmak için kapalı kutularda saklanmalı. Fırça temizliği ise ılık suda, fırçaya özel bir temizleyici veya bir şampuanla yapılmalı. Fırçalar yıkandıktan sonra temiz bir havluyla kurulanmalı ve baş aşağı asarak veya yan yatırılmış şekilde bırakılmalıdır.