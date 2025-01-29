Yüzyıllardır şifa dağıtıyor: Faydalarını bilim insanlarını da kanıtladı, şimdi tam mevsimi

Akdeniz bölgesine özgü bir bitki olan rezene, yüzyıllardır çeşitli sağık sorunlarına çare oluyor. Daha önce yapılan birçok bilimsel araştırma, rezenenin kaygı azaltıcı etkisi olduğunu ve mide ağrılarını yatıştırdığını ortaya koymuştu. Uzmanlar, rezenenin faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için kış aylarında tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yüzyıllardır şifa dağıtıyor: Faydalarını bilim insanlarını da kanıtladı, şimdi tam mevsimi - 1

2022 yılında yapılan bir incelemede rezene bitkisinin antiviral, antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatuar, kaygı giderici, mide koruyucu, lipid düşürücü, antidiyabetik, kanser karşıtı, hepatoprotektif ve hafıza koruyucu özelliklere sahip olduğu kanıtlandı.

Rezenede bulunan antioksidanlar, hücresel işlevi güçlendirir ve oksidatif stresi azaltarak vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

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Yüzyıllardır şifa dağıtıyor: Faydalarını bilim insanlarını da kanıtladı, şimdi tam mevsimi - 2

Rezene, yüksek oranda diyet lifi içerir. Sindirim için önemli olan bu lif, bağırsak mikrobiyotasını besler, kalp sağlığını destekler, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve kilo yönetimine katkıda bulunur. Stanford Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırma, diyet lifinin genetik aktiviteleri değiştirerek kanser riskini azaltabileceğini ortaya koymuştu.

Yüzyıllardır şifa dağıtıyor: Faydalarını bilim insanlarını da kanıtladı, şimdi tam mevsimi - 3

Rezene, iltihaplı bağırsak hastalığının neden olduğu ağrı ve semptomları hafifletmek için de kullanılır. Ancak uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bazı çalışmalar, rezene bitkisinin regl ağrılarını artıran oksitosin ve prostaglandin hormonlarının üretimini azalttığını gösteriyor.

Rezene tohumu yağının ise kolik semptomlarını yatıştırmada etkili olduğu biliniyor.

Yüzyıllardır şifa dağıtıyor: Faydalarını bilim insanlarını da kanıtladı, şimdi tam mevsimi - 4

Geleneksel tıpta, kaygıyı azaltmak için kullanılan rezenenin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, 2022 yılında yapılan bir araştırma ile desteklenmişti.

Ses getiren çalışmada, rezene özütünün kaygı semptomlarını etkili bir şekilde tedavi ettiği ve iyileştirdiği görüldü.

Yüzyıllardır şifa dağıtıyor: Faydalarını bilim insanlarını da kanıtladı, şimdi tam mevsimi - 5

Rezene, süpermarketler ve aktarlarda yıl boyunca bulunabilse de tüketilmesi gereken en doğru zaman aralığı sonbahar sonu ve kış aylarıdır.

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