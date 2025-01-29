Yüzyıllardır şifa dağıtıyor: Faydalarını bilim insanlarını da kanıtladı, şimdi tam mevsimi
Akdeniz bölgesine özgü bir bitki olan rezene, yüzyıllardır çeşitli sağık sorunlarına çare oluyor. Daha önce yapılan birçok bilimsel araştırma, rezenenin kaygı azaltıcı etkisi olduğunu ve mide ağrılarını yatıştırdığını ortaya koymuştu. Uzmanlar, rezenenin faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için kış aylarında tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
2022 yılında yapılan bir incelemede rezene bitkisinin antiviral, antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatuar, kaygı giderici, mide koruyucu, lipid düşürücü, antidiyabetik, kanser karşıtı, hepatoprotektif ve hafıza koruyucu özelliklere sahip olduğu kanıtlandı.
Rezenede bulunan antioksidanlar, hücresel işlevi güçlendirir ve oksidatif stresi azaltarak vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.