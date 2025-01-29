Yüzyıllardır şifa dağıtıyor: Faydalarını bilim insanlarını da kanıtladı, şimdi tam mevsimi

Rezene, iltihaplı bağırsak hastalığının neden olduğu ağrı ve semptomları hafifletmek için de kullanılır. Ancak uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bazı çalışmalar, rezene bitkisinin regl ağrılarını artıran oksitosin ve prostaglandin hormonlarının üretimini azalttığını gösteriyor.

Rezene tohumu yağının ise kolik semptomlarını yatıştırmada etkili olduğu biliniyor.