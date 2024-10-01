Z kuşağı neden daha yaşlı görünüyor?

Son araştırmalara göre, 12 ila 27 yaş arasını kapsayan Z kuşağı, cilt bakımına diğer kuşaklardan daha fazla para harcıyor. Dr. Khorana, "Sosyal medyada ünlü olan kişilerin tanıttığı ürünleri denemek konusunda büyük bir yarış halindeler, bu konuda akran baskısı da var. Ancak bu ürünler genellikle 30 yaşın altındakiler için uygun değil'' diyor.

Retinol'ü genç ciltlerde kullanmak, cilt bariyerine zarar verebilir ve dermatit gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Dr. Khorana, 20'li yaşlarda sadık kalınması gereken tek ürünün güneş kremi olması gerektiğini vurguluyor.