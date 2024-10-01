Z kuşağı neden daha yaşlı görünüyor?
Son dönemlerde Z kuşağının, kendisinden bir önceki Y kuşağından daha büyük göründüğüne dair birtakım tartışmalar dönüyor. Uzmanlara göre bunun sebebi, yalnızca ekonomik etkilerin getirdiği stres değil. Günümüz gençlerinin kozmetik ürünlere ve estetik işlemlere olan düşkünlüğü de yaşlarından daha büyük görünmelerine neden olabiliyor.
Bilimsel açıdan bakıldığında Z kuşağı önceki nesillere göre daha hızlı yaşlanmasa da, bazı hayat tarzı tercihleri onların biyolojik yaşlarından daha büyük görünmelerine yol açabiliyor. Dr. Sonia Khorana'ya göre yirmili yaşlardaki gençler, fiziksel özelliklerini bir önceki nesillere göre kozmetik ürünlerle değiştirmeye daha yatkınlar, bu da onları olduklarından yaşlı gösterebiliyor.