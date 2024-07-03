Zahmetli yolculuk başladı! Pekmez ve pestil olarak tüketiliyor, demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum zengini
Malatya'da dut yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Arguvan'da, dutun pekmeze zahmetli yolculuğu başladı. Osmanlı döneminde yaprağı ipek böcekçiliğinde kullanılan dut ağaçlarının meyvesi günümüzde çeşitli işlemlerden geçirilerek pekmez, pestil, olarak tüketiliyor.
Malatya'da, dut yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Arguvan'da, hasat mevsimiyle birlikte dutu ağaçlardan toplayan vatandaşlar, zahmetli bir uğraş olan pekmez yapımına başladı.