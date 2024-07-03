Zahmetli yolculuk başladı! Pekmez ve pestil olarak tüketiliyor, demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum zengini

İçerdiği kalsiyum ve diğer mineraller kemik sağlığı için önemlidir. Bu yüzden düzenli olarak tüketildiğinde kemikleri güçlendirebilir.



Ancak, pekmezin yüksek şeker içeriği nedeniyle aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, alerjisi olan veya şeker metabolizması bozukluğu olan kişilerin tüketimini doktorlarına danışarak ayarlamaları önemlidir.