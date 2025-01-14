Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı
Lif yönünden zengin besinlerin, bağırsak sağlığı ve kilo kontrolü üzerindeki olumlu etkisi, uzun yıllardır biliniyor. Stanford Medicine tarafından yapılan yeni bir araştırma, diyet lifinin genetik aktiviteleri değiştirerek kanser riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
Bağırsaklarımızdaki bakteriler, lifi kısa zincirli yağ asitleri adı verilen küçük moleküllere dönüştürürler.
Son yapılan araştırma, bu moleküllerin, histon proteinlerini etkileyerek DNA'nın daha erişilebilir hale gelmesini sağladığını ve genetik ifadeyi değiştirdiğini ortaya koydu. Bu durum, propiyonat ve bütiratın, kanserle ilişkili genleri baskılayıp tümör azaltan genleri aktif hale getirebileceği anlamına geliyor.