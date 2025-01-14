Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı

Snyder ve ekibi, propiyonat ve bütiratın sağlıklı ve kanserli bağırsak hücreleri üzerindeki etkilerini inceledi. Her iki yağ asidinin de hücre büyümesini engellediği, hücresel gelişimi teşvik ettiği ve özellikle kanser hücrelerinde hücre ölümünü tetiklediği gözlemlendi.