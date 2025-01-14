Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı

Lif yönünden zengin besinlerin, bağırsak sağlığı ve kilo kontrolü üzerindeki olumlu etkisi, uzun yıllardır biliniyor. Stanford Medicine tarafından yapılan yeni bir araştırma, diyet lifinin genetik aktiviteleri değiştirerek kanser riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı - 1

Bağırsaklarımızdaki bakteriler, lifi kısa zincirli yağ asitleri adı verilen küçük moleküllere dönüştürürler.

Son yapılan araştırma, bu moleküllerin, histon proteinlerini etkileyerek DNA'nın daha erişilebilir hale gelmesini sağladığını ve genetik ifadeyi değiştirdiğini ortaya koydu. Bu durum, propiyonat ve bütiratın, kanserle ilişkili genleri baskılayıp tümör azaltan genleri aktif hale getirebileceği anlamına geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı - 2

Stanford'dan genetik profesörü Michael Snyder, "Lif tüketimi ile kanser karşıtı etki gösteren genlerin işlevlerinin düzenlenmesi arasında doğrudan bir bağlantı bulduk'' dedi.

Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı - 3

Snyder ve ekibi, propiyonat ve bütiratın sağlıklı ve kanserli bağırsak hücreleri üzerindeki etkilerini inceledi. Her iki yağ asidinin de hücre büyümesini engellediği, hücresel gelişimi teşvik ettiği ve özellikle kanser hücrelerinde hücre ölümünü tetiklediği gözlemlendi.

Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı - 4

Araştırma sonuçları, geçtiğimiz hafta Nature Metabolism dergisinde yayımlandı. Gençler arasında kolorektal kanser vakalarının artışını göz önünde bulunduran uzmanlar, kanser riskini azaltmak için lifli diyetlerin daha fazla önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı - 5

Lif, düzenli bağırsak hareketlerini destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur. Amerikan Kalp Derneği, günde en az 25-30 gram lif tüketilmesini öneriyor.

Zayıflamak isteyenlerin favori besiniydi: Kanser karşıtı etkisi ortaya çıktı - 6

Beslenme uzmanı Stephanie Schiff; tam tahıllar, baklagiller, meyveler, sebzeler ve kuruyemişlerin lif zengini bir beslenme rutini için faydalı olabileceğini ifade etti.

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