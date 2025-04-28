Zekayı ve bilişsel işlevi artıran en iyi yağlar: Hafızayı geliştiriyor
Yağlar denildiğinde çoğumuzun aklına obezite, kolesterol ve yüksek tansiyon gibi olumsuz durumlar gelir. Ancak bildiğimiz gibi yağlar ikiye ayrılır: iyi yağlar ve kötü yağlar. Sağlıklı bir yaşam için önemli olan, bu iki tür arasında denge kurmak; iyi yağları artırırken kötü yağları mümkün olduğunca azaltmaktır. Bu sayede kolesterol seviyemizi de kontrol altında tutabiliriz.
Yağlar, vücudumuzun tüm organları için, özellikle de beynimiz için hayati öneme sahiptir. Çünkü yağlar, zihinsel keskinliği artırır ve bilişsel fonksiyonların düzgün çalışmasına katkıda bulunur.