Zekayı ve bilişsel işlevi artıran en iyi yağlar: Hafızayı geliştiriyor

TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞLAR

Tekli doymamış yağlar (MUFA'lar) stres hormonlarını düşürmeye yardımcı olur ve mutluluk ve iyi uyku için önemli bir kimyasal olan serotonin üretimini destekler. Bu yağlar ayrıca beyne giden kan akışını artırır, bu da odaklanma ve zihinsel keskinliğe yardımcı olur. Kaynaklar arasında Avokado, Zeytinyağı, Badem ve diğer kuruyemişler bulunur.





