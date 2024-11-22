Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı
New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, sosyoekonomik durumu iyi olan ebeveynlerin daha uzun boylu çocukları oluyor. Uzmanlar, bu durumu sağlıklı beslenme kaynaklarına kolay erişim olarak açıklıyor.
Yapılan araştırmalar, aile gelirinin, boy uzunluğunu belirlemede ikinci en güçlü gösterge olduğunu ortaya koydu. ABD'li bilim insanları, boy uzunluğunun en az yüzde 70'inin kalıtım yoluyla aldığımız genlere bağlı olduğunu, geri kalanının ise çevresel faktörlerle ilgili olduğunu keşfetti. Latin ve Hispanik kökenli 13 binden fazla ABD vatandaşının verilerini inceleyen araştırmacılar; katılımcıların boylarını sosyoekonomik ve genetik faktörleri ele alarak inceledi.