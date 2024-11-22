Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı

New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, sosyoekonomik durumu iyi olan ebeveynlerin daha uzun boylu çocukları oluyor. Uzmanlar, bu durumu sağlıklı beslenme kaynaklarına kolay erişim olarak açıklıyor.

Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 1

Yapılan araştırmalar, aile gelirinin, boy uzunluğunu belirlemede ikinci en güçlü gösterge olduğunu ortaya koydu. ABD'li bilim insanları, boy uzunluğunun en az yüzde 70'inin kalıtım yoluyla aldığımız genlere bağlı olduğunu, geri kalanının ise çevresel faktörlerle ilgili olduğunu keşfetti. Latin ve Hispanik kökenli 13 binden fazla ABD vatandaşının verilerini inceleyen araştırmacılar; katılımcıların boylarını sosyoekonomik ve genetik faktörleri ele alarak inceledi.

N-LIFE HABERLERİ

Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 2

New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlar, özellikle ünlü isimlerin çocuklarında görülen bu durumun başlıca sebebinin, büyüme sürecinde sağlıklı beslenme kaynaklarına kolay erişimle bağlantılı olduğunu açıkladı. 

Maddi durumu iyi olan ailelerin çocuklarının kalp sağlığı ve bilişsel yeteneklerinin de daha iyi durumda olduğu keşfedildi.

Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 3

Ancak araştırmacılar, beslenme kaynaklarına kolay ulaşımın, ilerleyen yaşlarda obezite riskini artırarak dezavantaja dönüşebileceğinin de altını çizdi.

Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 4

Daha önce İngiltere'de yapılan bir araştırma, yoksul ailelerden gelen çocukların, varlıklı ailelere kıyasla daha kısa olduklarını ortaya koymuştu.

Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 5

İngiltere merkezli Gıda Vakfı'nın hazırladığı rapora göre, 5 yaşındaki çocukların ortalama boyu 2013'ten bu yana düşüş gösterdi. Gelişmiş ülkeler arasında en kısa erkek çocuk boyuna sahip ülke ise İngiltere oldu.

Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı - 6

Yardım kuruluşunun raporunda, boy uzunluğundaki bu düşüşün nedeni, ortalama bir insanın beslenmesinde kalsiyum, çinko, A vitamini, folat ve demir gibi temel besin maddelerinin tüketimindeki azalma olarak gösterildi.

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