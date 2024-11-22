Zengin insanların çocukları neden daha uzun boylu olur? Bilim insanları gerçeği açıkladı

Yapılan araştırmalar, aile gelirinin, boy uzunluğunu belirlemede ikinci en güçlü gösterge olduğunu ortaya koydu. ABD'li bilim insanları, boy uzunluğunun en az yüzde 70'inin kalıtım yoluyla aldığımız genlere bağlı olduğunu, geri kalanının ise çevresel faktörlerle ilgili olduğunu keşfetti. Latin ve Hispanik kökenli 13 binden fazla ABD vatandaşının verilerini inceleyen araştırmacılar; katılımcıların boylarını sosyoekonomik ve genetik faktörleri ele alarak inceledi.