Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu

Kalp, mide ve solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa çare olan zerdeçal, depresyon gibi psikolojik problemlerin çözümünde de imdada yetişiyor. Yapılan araştırmalar, zerdeçalın kemik sağlığı üzerinde de ciddi etkileri olduğunu ortaya koydu.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 1

Cenova Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, zerdeçalda yüksek düzeyde bulunan kurkuminin kemik erimesi hızını azalttığı keşfedildi.

Araştırmacılar, ''Zerdeçal, kemik yoğunluğunu yüzde en az yüzde 7 düzeyinde artırıyor'' dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 2

Daha önce yapılan çalışmalarda da zerdeçalın içerisinde bulunan kurkuminin, hayvanlar üzerinde kemik yapıcı özelliği olduğu ortaya çıkmıştı.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 3

Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yakın tarihte yaptıkları bir araştırmanın sonucunda, zerdeçalın eklem ağrılarını hafifletmede büyük rolü olduğunu açıklamıştı.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 4

Zerdeçal, antimikrobiyal ve antiviral özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Zerdeçalın içerdiği kurkumin bileşiği, vücuttaki inflamasyonu önler, iltihapları giderir ve zararlı hücrelerle savaşarak enfeksiyonların giderilmesine destek olur.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 5

Zerdeçala sarı rengini veren kurkumin, kalbi ve kan damarlarını kaplayan ince zar olarak bilinen endotel fonksiyonu korur.

Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları için etkili bir alternatif olan zerdeçal, aynı zamanda nörobilişsel bozuklukları gidererek Alzheimer hastalığı riskini azaltır.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 6

Zerdeçal, karaciğerdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve kişiyi karaciğer hastalıklarından korur. Zerdeçal, midede meydana gelen gaz, şişkinlik ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi problemleri de ortadan kaldırır.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 7

Kurkumin, antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde tip 1 ve tip 2 diyabeti önleyebilir. Zerdeçal çayı, solunum yollarını temizleyerek öksürüğü hafifletir.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 8

Serbest radikallere çok fazla maruz kalmak vücuttaki yağlarda, proteinlerde ve hatta DNA'da bile hasar bırakabilir. Bu durum kanser, artrit, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi hastalıkları tetikleyebilir. Zerdeçal gibi antioksidan bakımından zengin baharatlar, serbest radikal hasarını en aza indirir.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 9

Depresyona giren kişilerde beyindeki nörotrofik faktör olarak bilinen protein azalır ve öğrenme güçlüğü yaşanır. Zerdeçalın içindeki kurkumin, ruh halini ve diğer vücut fonksiyonlarını düzenleyen kimyasallar olan serotonin ve dopamin düzeylerini artırabilir.

Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu - 10

AŞIRI TÜKETİMDEN KAÇININ

Aşırı miktarda zerdeçal tüketimi; mide rahatsızlığı, asit reflü, ishal, baş dönmesi ve baş ağrıları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bilinçsiz zerdeçal takviyesi almanın, böbrek taşı oluşumuna zemin hazırladığına dair birtakım çalışmalar da vardır. Bu nedenle zerdeçalın aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.

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