Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu

Serbest radikallere çok fazla maruz kalmak vücuttaki yağlarda, proteinlerde ve hatta DNA'da bile hasar bırakabilir. Bu durum kanser, artrit, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi hastalıkları tetikleyebilir. Zerdeçal gibi antioksidan bakımından zengin baharatlar, serbest radikal hasarını en aza indirir.