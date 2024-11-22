Zerdeçal kemik erimesini önler mi? Bilim insanları çok net konuştu
Kalp, mide ve solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa çare olan zerdeçal, depresyon gibi psikolojik problemlerin çözümünde de imdada yetişiyor. Yapılan araştırmalar, zerdeçalın kemik sağlığı üzerinde de ciddi etkileri olduğunu ortaya koydu.
Cenova Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, zerdeçalda yüksek düzeyde bulunan kurkuminin kemik erimesi hızını azalttığı keşfedildi.
Araştırmacılar, ''Zerdeçal, kemik yoğunluğunu yüzde en az yüzde 7 düzeyinde artırıyor'' dedi.