Zeytinyağı tüketmenin kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile yetiyor

KALP SAĞLIĞI İÇİN İYİ

Zeytinyağı, özellikle sızma zeytinyağı, kalp koruyucu özellikleriyle bilinir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kalp hastalığı küresel çapta en yaygın ölüm nedenidir.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma , günde sadece yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin, kardiyovasküler hastalık riskini %14, koroner kalp hastalığı riskini ise %18 azalttığını buldu. Tekli doymamış yağlar açısından zengin olan zeytinyağı, 'kötü' kolesterol olan LDL'yi düşürürken, 'iyi' kolesterol olan HDL'yi korur. Zeytinyağındaki oleocanthal gibi antioksidanlar, kalp hastalığının temel etkenlerinden biri olan iltihapla da savaşır.





