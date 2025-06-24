Zeytinyağı tüketmenin kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile yetiyor

Zeytinyağı, dünyanın en iyi diyeti olarak kabul edilen Akdeniz diyetinin yıldız bir bileşenidir. Bu yağ, zengin aroması ve çok yönlülüğü nedeniyle uzun zamandır kullanılmaktadır. Ancak zeytinyağının mutfak çekiciliğinin ötesinde sayısız faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte zeytinyağını diyetinize dahil etmeniz için bilimsel olarak desteklenen beş ikna edici neden.

Zeytinyağı tüketmenin kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile yetiyor - 1

KALP SAĞLIĞI İÇİN İYİ

Zeytinyağı, özellikle sızma zeytinyağı, kalp koruyucu özellikleriyle bilinir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kalp hastalığı küresel çapta en yaygın ölüm nedenidir.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma , günde sadece yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin, kardiyovasküler hastalık riskini %14, koroner kalp hastalığı riskini ise %18 azalttığını buldu. Tekli doymamış yağlar açısından zengin olan zeytinyağı, 'kötü' kolesterol olan LDL'yi düşürürken, 'iyi' kolesterol olan HDL'yi korur. Zeytinyağındaki oleocanthal gibi antioksidanlar, kalp hastalığının temel etkenlerinden biri olan iltihapla da savaşır.


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Zeytinyağı tüketmenin kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile yetiyor - 2

BEYNİ GÜÇLENDİRİR

Zeytinyağı ayrıca yaşlandıkça bilişsel sağlığı da destekler. Nutrition'da yayınlanan 2023 tarihli bir çalışma , zeytinyağı alımının potansiyel olarak beyin sağlığına fayda sağlayabileceğini buldu. Çalışma, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin, zeytinyağını hiç tüketmeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla demans nedeniyle ölme risklerinin %28 daha düşük olduğunu buldu.


Zeytinyağı tüketmenin kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile yetiyor - 3

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda doktora sonrası araştırmacı ve baş araştırmacı olan Anne-Julie Tessier, RD, PhD, "Zeytinyağının içindeki bazı antioksidan bileşikler kan-beyin bariyerini geçerek beyin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Zeytinyağının kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayarak beyin sağlığı üzerinde dolaylı bir etkisi olması da mümkün" dedi.


Zeytinyağı tüketmenin kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile yetiyor - 4

FELÇ RİSKİNİ AZALTIR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre felç, ikinci en yaygın ölüm nedenidir. Beyninize giden kan akışının, kan pıhtısı veya kanama nedeniyle bozulmasından kaynaklanır. 2014'te yapılan bir çalışma incelemesi , zeytinyağının felç ve kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili tekli doymamış yağ kaynağı olduğunu buldu.


Zeytinyağı tüketmenin kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile yetiyor - 5

DİYABET 

Zeytinyağı tip 2 diyabete karşı bazı koruyucu etkiler sunabilir. 2019 tarihli bir çalışma , her gün 55 mL oleanolik asitle zenginleştirilmiş zeytinyağı tüketen prediyabetli kişilerin diyabet geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Tip 2 diyabetin yönetimi, kardiyovasküler hastalık, böbrek hastalığı, sinir hasarı (nöropati) ve göz hasarı (retinopati) gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabileceğinden çok önemlidir.

Zeytinyağı tüketmenin kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile yetiyor - 6

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Ortaya çıkan kanıtlar zeytinyağının kanser riskini azaltabileceğini öne sürüyor. PLOS ONE'da yayınlanan 2022 tarihli bir çalışma , daha yüksek zeytinyağı alımının meme ve kolorektal kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Bunun nedeni, zeytinyağındaki oleik asidin iltihabı ve oksidatif stresi azaltmasıdır. Zeytinyağının antioksidanları ayrıca DNA'ya zarar verebilen ve kansere yol açabilen serbest radikalleri nötralize eder.

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