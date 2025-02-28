Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez?

Sahurda tok tutan yiyecekler, 2025 Ramazan ayının ilk sahuruna kalkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sahurda doğru besinler seçmek, hem gün boyu tok kalmanıza hem de susuzluğu minimumda tutmanıza yardımcı oluyor. Peki, sahurda ne yenir, ne yenmez? İşte sahurda tok tutan yiyecekler listesi.

Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez? - 1

Sahur vaktinde hafif, protein ağırlıklı ve bol su içeren bir menü tercih ederseniz hem daha uzun süre tok kalırsınız hem de gün içinde daha az susarsınız. 2025 yılının ilk orucunu tutmaya hazırlanan milyonlarca kişi ise susatmayan ve tok tutan besinlerin neler olduğunu merak ediyor. İşte sahurda tok tutan yiyecekler.

N-LIFE HABERLERİ

Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez? - 2

SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER

Protein kaynakları:

Yumurta, peynir, yoğurt, süt, fındık, badem (uzun süre tok tutar)

Tam tahıllar:

Yulaf, tam buğday ekmeği (yavaş sindirilir, enerjiyi uzun süre sağlar)

Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez? - 3

Sağlıklı yağlar:

Avokado, zeytin (tuzu az olanlar), ceviz

Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez? - 4

Sebzeler:

Salatalık, domates, yeşillikler (su içerikleri yüksek, susuzluğu önler)

Bol su (Sahurda en az 2 bardak su içmeye çalışın)

Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez? - 5

SAHURDA NE YENMEZ?

Tuzlu yiyecekler:

Salam, sucuk, zeytin (tuzu fazla olanlar)

Şekerli gıdalar:

Reçel, bal, tatlılar (kan şekerini hızlı yükseltip düşürür, acıktırır)

Hamur işleri:

Börek, poğaça (hızlı acıktırır, susatır)

Kızartmalar:

Aşırı yağlı yiyecekler

Çay ve kahve:

İdrar söktürücü etkisiyle susuzluğa neden olur

Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez? - 6

SAHURDA NELERDEN UZAK DURULMALI?

Çay ve kahve tüketilirken aşırıya kaçmamalıyız.

Aşırı yemek yemekten kaçınmalıyız.

Tuzlu ve asitli yiyecek ve içecekleri az tüketmeliyiz.

Sahurda aşırı soslu ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız.

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