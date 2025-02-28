Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez?
Sahurda tok tutan yiyecekler, 2025 Ramazan ayının ilk sahuruna kalkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sahurda doğru besinler seçmek, hem gün boyu tok kalmanıza hem de susuzluğu minimumda tutmanıza yardımcı oluyor. Peki, sahurda ne yenir, ne yenmez? İşte sahurda tok tutan yiyecekler listesi.
Sahur vaktinde hafif, protein ağırlıklı ve bol su içeren bir menü tercih ederseniz hem daha uzun süre tok kalırsınız hem de gün içinde daha az susarsınız. 2025 yılının ilk orucunu tutmaya hazırlanan milyonlarca kişi ise susatmayan ve tok tutan besinlerin neler olduğunu merak ediyor. İşte sahurda tok tutan yiyecekler.