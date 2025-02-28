Sahurda tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir, ne yenmez?

Sahur vaktinde hafif, protein ağırlıklı ve bol su içeren bir menü tercih ederseniz hem daha uzun süre tok kalırsınız hem de gün içinde daha az susarsınız. 2025 yılının ilk orucunu tutmaya hazırlanan milyonlarca kişi ise susatmayan ve tok tutan besinlerin neler olduğunu merak ediyor. İşte sahurda tok tutan yiyecekler.