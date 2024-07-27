Sanatçılardan kan bağışı çağrısı
Yaz aylarıyla birlikte mevsimsel olarak kan stokları azaldı. Türk Kızılayı bağışları artırmak için "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kampanya yürütüyor. Ünlü oyuncular da kampanyaya destek verdi.
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde, 18 bölge kan merkezi, 69 kan bağış merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekiple kan bağışı çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası yürütülüyor.