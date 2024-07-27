Sanatçılardan kan bağışı çağrısı

Altan Gördüm de teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun kanın hala üretilemediğini ve tek kaynağının da insan olduğu aktardı.

Vatandaşlara kan verme çağrısında bulunan Gördüm, "Lütfen siz de 'Zaten bulunur.' diye düşünmeyin, kan bağışında bulunun." dedi.