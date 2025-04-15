Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı, tutuklandı mı?

Rap dünyasında "Adrenalin", "Seremoni Efendisi" ve "24. Şarjör" gibi albümleriyle tanınan Sansar Salvo'nun ne yaptığı, gündemi takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, 2024 yılında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.



Emniyet tarafından geçmişte çeşitli suçlardan 10 adet kaydının bulunduğunu belirtilen Sansar Salvo, bu kez aile içi şiddet nedeniyle gündeme geldi. Peki, Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı?