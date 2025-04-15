Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı, tutuklandı mı?
Sansar Salvo olayı, sosyal medyada birçok müziksever tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İstanbul'un tanınmış rap sanatçılarından olan Sansar Salvo (gerçek adıyla Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce tutuklanmıştı. Sansar Salvo lakaplı rapçi bu kez de aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı. Peki, Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı?
Rap dünyasında "Adrenalin", "Seremoni Efendisi" ve "24. Şarjör" gibi albümleriyle tanınan Sansar Salvo'nun ne yaptığı, gündemi takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, 2024 yılında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Emniyet tarafından geçmişte çeşitli suçlardan 10 adet kaydının bulunduğunu belirtilen Sansar Salvo, bu kez aile içi şiddet nedeniyle gündeme geldi. Peki, Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı?