Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı, tutuklandı mı?

Sansar Salvo olayı, sosyal medyada birçok müziksever tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İstanbul'un tanınmış rap sanatçılarından olan Sansar Salvo (gerçek adıyla Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce tutuklanmıştı. Sansar Salvo lakaplı rapçi bu kez de aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı. Peki, Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı?

Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı, tutuklandı mı? - 1

Rap dünyasında "Adrenalin", "Seremoni Efendisi" ve "24. Şarjör" gibi albümleriyle tanınan Sansar Salvo'nun ne yaptığı, gündemi takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan, 2024 yılında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Emniyet tarafından geçmişte çeşitli suçlardan 10 adet kaydının bulunduğunu belirtilen Sansar Salvo, bu kez aile içi şiddet nedeniyle gündeme geldi. Peki, Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı?

N-LIFE HABERLERİ

Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı, tutuklandı mı? - 2

SANSAR SALVO OLAYI NEDİR, NE YAPTI?

İstanbul'da, "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alındı.

Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aile içi şiddetle suçlanan Arslan'ın polisteki işlemleri sürüyor.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Sansar Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı, tutuklandı mı? - 3

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul'un tanınmış rap sanatçılarından Sansar Salvo (gerçek adıyla Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle 2024 yılında tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2024 tarihinde dijital platformlarda yayınlanan bir video klibinde uyuşturucu madde kullanımının özendirildiğini tespit etmiş ve bu tespitin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Arslan'ın Ataşehir'deki adresine operasyon düzenlenmişti.

Evinde yapılan aramalarda 2,35 gram uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirilmişti.

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