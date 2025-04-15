Sansor Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı, tutuklandı mı?
Sansar Salvo olayı, sosyal medyada birçok müziksever tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İstanbul'un tanınmış rap sanatçılarından olan Sansar Salvo (gerçek adıyla Ekin Can Arslan), kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce tutuklanmıştı. Sansor Salvo lakaplı rapçi bu kez de aile içi şiddet suçlamasıyla gözaltına alındı. Peki, Sansor Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı?
Rap dünyasında "Adrenalin", "Seremoni Efendisi" ve "24. Şarjör" gibi albümleriyle tanınan Sansar Salvo'nun ne yaptığı, gündemi takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sansor Salvo lakaplı Ekincan Arslan, 2024 yılında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Emniyet tarafından geçmişte çeşitli suçlardan 10 adet kaydının bulunduğunu belirtilen Sansor Salvo, bu kez aile içi şiddet nedeniyle gündeme geldi. Peki, Sansor Salvo olayı nedir? Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekincan Arslan ne yaptı?