Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 1

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde 2013 yılından bu yana bulunuyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 2

Arkeolojik alan, 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı.

Böylece Türkiye'nin listedeki miras alanı sayısı 22'ye yükseldi.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 3

UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 4

Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes, sahip olduğu mimari dokusu, kültürel birikimi ve dünyanın ilk madeni parasının burada basılması gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 5

Marmara Gölü kıyısındaki Bin Tepeler Tümülüsleri de yaklaşık 7.500 hektarlık alanda yer alan, 119’dan fazla mezar yapısıyla dünyanın en büyük antik nekropollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 6

Bölgede, Sardes Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıların yanı sıra interdisipliner koruma faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası iş birliğiyle devam ediyor.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 7

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu bu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındığını aktaran Ersoy, 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanının, Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde bulunduğunu belirtti.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, "Türkiye'nin kültürel hazineleri, Türkiye Yüzyılı'nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti'nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 8
Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 9
Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde - 10
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