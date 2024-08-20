Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlık kaynaklarından Selin Ciğerci açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, Selin Ciğerci’nin Türkiye’de evlat edindiği iddiasını yalanladı. Kaynaklar, bu iddia dışında aynı konuda daha önce açılan soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.
Selin Ciğerci evlat edindi mi?Söz konusu iddiaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi.