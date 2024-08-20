Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlık kaynaklarından Selin Ciğerci açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, Selin Ciğerci’nin Türkiye’de evlat edindiği iddiasını yalanladı. Kaynaklar, bu iddia dışında aynı konuda daha önce açılan soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.

Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlık kaynaklarından Selin Ciğerci açıklaması - 1

Selin Ciğerci evlat edindi mi?

Söz konusu iddiaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlık kaynaklarından Selin Ciğerci açıklaması - 2

Bakanlık kaynakları, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci’nin bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlık kaynaklarından Selin Ciğerci açıklaması - 3

HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlık kaynaklarından Selin Ciğerci açıklaması - 4

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.

2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.

28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.

5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

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