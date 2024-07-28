Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Ne olacağı belli olmaz
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşırken adı sık sık Icardi ile anılan şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çekici açıklama geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada kendisini Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi’yle yakıştırmaları ve hep Icardi’yle ilgili sorular sorulmasıyla ilgili içini dökmüştü.