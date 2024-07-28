Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Ne olacağı belli olmaz

Ünlü isim bu sefer de katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan Icardi sorularına yanıt verdi.

Şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum."