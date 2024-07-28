Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Ne olacağı belli olmaz

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşırken adı sık sık Icardi ile anılan şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çekici açıklama geldi.

Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Ne olacağı belli olmaz - 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada kendisini Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi’yle yakıştırmaları ve hep Icardi’yle ilgili sorular sorulmasıyla ilgili içini dökmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Ne olacağı belli olmaz - 2

"İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana "yenge" diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır."

Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Ne olacağı belli olmaz - 3

Geçtiğimiz günlerde ise Icardi'den üzen haber gelmişti. Yakışıklı futbolcunun, 2014'te aşk yaşamaya başlayıp iki çocuk sahibi olduğu Wanda Nara ile evliliklerini sonlandırma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı.

Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Ne olacağı belli olmaz - 4

Icardi ve Wanda Nara'nın boşanacağı kesinleşince şarkıcı Simge Sağın, "Önümüz Yaz" şarkısını arkaya koyup "şimdi değilse ne zaman?" notuyla spor yaptığı anları paylaşmıştı. Bu paylaşım manidar bulunmuştu.

Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Ne olacağı belli olmaz - 5

Ünlü isim bu sefer de katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan Icardi sorularına yanıt verdi.

Şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum."

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