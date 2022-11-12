 Sırbistan'da zombi istilası | N-Life

Sırbistan'da zombi istilası

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, ilginç bir yürüyüşe sahne oldu. Caddelerde bu kez protestocular, eylemciler ya da kutlama yapanlar değil, zombiler vardı. Ürkütücü makyajları ve kıyafetleriyle caddeleri dolduran çok sayıda insan, Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında "zombi yürüyüşü" yaptı. Etkinliğe ilgi büyüktü.

Sırbistan'da zombi istilası - 1

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, ilginç bir yürüyüşe sahne oldu.

Sırbistan'da zombi istilası - 2

Caddelerde bu kez protestocular, eylemciler ya da kutlama yapanlar değil, zombiler vardı.

Sırbistan'da zombi istilası - 3

Ürkütücü makyajları ve kıyafetleriyle caddeleri dolduran çok sayıda insan, "zombi yürüyüşü" yaptı.

Sırbistan'da zombi istilası - 4

Belgrad'da 16'ncısı düzenlenen festivalde "zombi" makyajlı yüzlerce kişinin şehrin caddelerindeki yürüyüşü yoğun ilgi gördü.

Sırbistan'da zombi istilası - 5

Başkent sokakları rengarenk kostüm ve makyajlarıyla dikkati çeken "zombileri" ağırlarken, özellikle çocukların ilgi gösterdiği yürüyüşte, "Yüzüklerin Efendisi", "Sessiz Tepe" gibi filmlerden karakterler de canlandırıldı.

Sırbistan'da zombi istilası - 6
Sırbistan'da zombi istilası - 7
Sırbistan'da zombi istilası - 8
Sırbistan'da zombi istilası - 9
Sırbistan'da zombi istilası - 10

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