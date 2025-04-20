Squid Game 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix tarih verdi
Netflix'te tüm zamanların en çok izlenenleri arasında yer alan distopik Güney Kore dizisi Squid Game, 3. sezonuyla diziseverlere merhaba diyecek. 26 Aralık 2024'te 2. sezonu izleyicilerle buluşan dizinin 3.sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman?
2021'de yayınlanan 1. sezonuyla küresel çapta büyük bir başarı yakalayan Güney Kore yapımı Squid Game, son zamanlarda 3. sezonuyla gündemde. Geçtiğimiz aylarda 2. sezon bölümlerinin de yayınlanması ile dizinin sevenleri 3. sezona odaklandı. İşte, Squid Game 3. sezon hakkında bilgiler...