Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte final sezonuna dair bilgiler
Squid Game'in ikinci sezonu, 26 Aralık 2024'te Netflix'te yayımlanmıştı. Güney Kore yapımı dizi Squid Game'in ikinci sezonunun geride kalması ile şimdi de yeni sezon beklentileri arttı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak?
Netflix’in en çok izlenen dizilerinden olan, yayınlandıktan sonra bütün dünyada tartışma yaratan "Squid Game" dizisinin ikinci sezonu büyük bir aranın ardından geri dönmüştü. Dizinin hayranları şimdi ise üçüncü ve aynı zamanda final sezonunun tarihine odaklandı. İşte, Squid Game 3 sezon hakkında bilgiler...