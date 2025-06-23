Squid Game 3. sezon tarihi: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix’in dünya çapında ses getiren yapımı Squid Game, üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonuyla küresel fenomen haline gelen dizi, ikinci sezonun ardından üçüncü sezon onayını da almış durumda. Dizi yayınlanacak olan son sezonuyla birlikte final yapacak. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
2025 yılında yayınlanacağı belirtilen Squid Game'in son sezon yani 3. sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonda neler yaşanacağı ve diziye hangi yeni oyuncuların dahil olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...