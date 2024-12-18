Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 All Star yarışmacıları belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasının yeni sezonu sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Survivor 2025 All Star yarışmacılarının kimler olacağı ise Acun Ilıcalı'nın paylaşımı sonrasında belli oldu. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 All Star yarışmacıları kimler olacak?