Survivor 2026 kadrosunda sürpriz isim: Ünlü şarkıcı Keremcem 2. yarışmacı olarak dahil oldu
Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı duyuru sonrasında Survivor 2026 Ünlüler All Star kadrosuna katılan 2. yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı, Türk pop müziğinin sevilen ismi Keremcem'in yeni sezonda yarışmacı olarak yer alacağını açıkladı. Ünlü şarkıcı, böylece Survivor 2026 kadrosuna dahil edilen 2. resmi yarışmacı oldu. Acun Ilıcalı’nın açıklaması sonrası Keremcem’in yarışmadaki performansı ve hangi takımda yer alacağı şimdiden merak konusu haline geldi.
Heyecanla beklenen Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'ın şarkıcı Bayhan'dan sonraki ikinci yarışmacısı belli oldu.