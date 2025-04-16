Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Türkiye'ye dönmemek için ödül oyununu kaybetti iddiası
Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Sorusunun yanıtı, Survivor izleyicilerinin gündeminde yer almaya başladı. Survivor All Star 2025’te mücadele eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada dikkat çekti. Hakkında çıkan tutuklama kararının ardından, Tuğsuz’un Türkiye'ye dönme oyununu kasıtlı olarak kaybettiği öne sürüldü. Yarışmada sergilediği tavırlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından "kaçış planı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Peki, Survivor Hikmet tutuklanacak mı?
Survivor 2025 All Star'da mücadele eden Hikmet Tuğsuz, geçtiğimiz günlerde oynanan ödül oyunundaki hal ve hareketleriyle dikkat çekti. Türkiye'ye dönme oyununu bilerek kaybettiği iddia edilen Hikmet hakkında 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlarından hakkında tutuklama kararı verildiği magazin programlarında konuşulmuştu.