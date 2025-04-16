Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Türkiye'ye dönmemek için ödül oyununu kaybetti iddiası

ÖDÜL OYUNUNU BİLEREK Mİ KAYBETTİ?

Bir diğer ayrıntı ise Survivor’daki Türkiye ödülü oyununda yaşandı. Kazanan yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye’ye gitme hakkı sunulan oyunda Hikmet Tuğsuz’un sergilediği ilgisiz ve isteksiz performans dikkat çekti.



Elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürmesi, bilinçli şekilde oyundan uzak durması sosyal medyada “Türkiye’ye dönmemek için bilerek kaybetti” yorumlarına neden oldu.