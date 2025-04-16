Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Türkiye'ye dönmemek için ödül oyununu kaybetti iddiası

Survivor Hikmet tutuklanacak mı? Sorusunun yanıtı, Survivor izleyicilerinin gündeminde yer almaya başladı. Survivor All Star 2025’te mücadele eden yarışmacı Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada dikkat çekti. Hakkında çıkan tutuklama kararının ardından, Tuğsuz’un Türkiye'ye dönme oyununu kasıtlı olarak kaybettiği öne sürüldü. Yarışmada sergilediği tavırlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından "kaçış planı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Peki, Survivor Hikmet tutuklanacak mı?

Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Türkiye'ye dönmemek için ödül oyununu kaybetti iddiası - 1

Survivor 2025 All Star'da mücadele eden Hikmet Tuğsuz, geçtiğimiz günlerde oynanan ödül oyunundaki hal ve hareketleriyle dikkat çekti. Türkiye'ye dönme oyununu bilerek kaybettiği iddia edilen Hikmet hakkında 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlarından hakkında tutuklama kararı verildiği magazin programlarında konuşulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Türkiye'ye dönmemek için ödül oyununu kaybetti iddiası - 2

SURVİVOR HİKMET TUTUKLANACAK MI?

Survivor'ın başarılı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz’un geçmişte yargılandığı bir dosyada kısa süreli hapis cezası alan ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen Tuğsuz, yurt dışı yasağının kalkmasının ardından Survivor’a katılmıştı.

Ancak yarışma devam ederken yeni suçlamalar gündeme geldi ve mahkeme tarafından hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldığı konuşulmaya başlandı.

Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Türkiye'ye dönmemek için ödül oyununu kaybetti iddiası - 3

45 MİLYON TL'LİK VURGUN VE SİLAHLA YARALAMA SUÇLAMASI

İddialara göre Hikmet Tuğsuz’un ismi iki farklı suçlamayla anılıyor. İlk iddia, 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı. İkinci suçlama ise silahla kasten yaralama.

Yarışmacının Türkiye’ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği öne sürülüyor.

Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı? Türkiye'ye dönmemek için ödül oyununu kaybetti iddiası - 4

ÖDÜL OYUNUNU BİLEREK Mİ KAYBETTİ?

Bir diğer ayrıntı ise Survivor’daki Türkiye ödülü oyununda yaşandı. Kazanan yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye’ye gitme hakkı sunulan oyunda Hikmet Tuğsuz’un sergilediği ilgisiz ve isteksiz performans dikkat çekti.

Elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürmesi, bilinçli şekilde oyundan uzak durması sosyal medyada “Türkiye’ye dönmemek için bilerek kaybetti” yorumlarına neden oldu.

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