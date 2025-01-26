Survivor kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor 2025'e veda eden isim
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de heyecan dolu bir eleme yaşandı! Konseydeki gergin atmosfer, yarışmacıların hayatta kalma mücadelesine yansıdı. Takımlar arasındaki kıyasıya rekabet, herkesi adeta ekrana kilitledi. Gecenin en büyük mücadelesi ise Sevgi ve Göksu arasında gerçekleşen eleme oyunu oldu. Her iki yarışmacı da Survivor hayallerini sürdürmek için son bir kez mücadele etti, yarışın sonunda bir isim adaya veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor'a veda eden isim...
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de 25 Ocak Cumartesi akşamı izleyenleri ekrana kilitleyen bir eleme heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen düelloda, zorlu parkurlarda yarışan dört güçlü isim – Sevgi, Ayşe, Pınar ve Göksu – adada kalma mücadelesi gösterdi. Her bir yarışmacı, kendi Survivor hayalini gerçekleştirebilmek için tüm enerjisini ortaya koydu ve parkurda karşılaştıkları zorlukları aşmak için son bir kez savaştılar. Bu zorlu mücadelelerin ardından, Survivor'da kalmaya devam edecek kişi belli oldu. Eleme oylaması sonucunda, bu hafta yarışmaya veda eden isim herkesi şaşırttı. Peki, Survivor'da kim elendi?