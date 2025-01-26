Survivor kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor 2025'e veda eden isim

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de heyecan dolu bir eleme yaşandı! Konseydeki gergin atmosfer, yarışmacıların hayatta kalma mücadelesine yansıdı. Takımlar arasındaki kıyasıya rekabet, herkesi adeta ekrana kilitledi. Gecenin en büyük mücadelesi ise Sevgi ve Göksu arasında gerçekleşen eleme oyunu oldu. Her iki yarışmacı da Survivor hayallerini sürdürmek için son bir kez mücadele etti, yarışın sonunda bir isim adaya veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor'a veda eden isim...

Survivor kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor 2025'e veda eden isim - 1

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de 25 Ocak Cumartesi akşamı izleyenleri ekrana kilitleyen bir eleme heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen düelloda, zorlu parkurlarda yarışan dört güçlü isim – Sevgi, Ayşe, Pınar ve Göksu – adada kalma mücadelesi gösterdi. Her bir yarışmacı, kendi Survivor hayalini gerçekleştirebilmek için tüm enerjisini ortaya koydu ve parkurda karşılaştıkları zorlukları aşmak için son bir kez savaştılar. Bu zorlu mücadelelerin ardından, Survivor'da kalmaya devam edecek kişi belli oldu. Eleme oylaması sonucunda, bu hafta yarışmaya veda eden isim herkesi şaşırttı. Peki, Survivor'da kim elendi?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor 2025'e veda eden isim - 2

SURVİVOR 25 OCAK MÜCADELELERİ

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler’de bu hafta konseyde büyük bir gerginlik yaşandı. Haftanın eleme adayları Pınar ve Ayşe arasında, Survivor adasında gerilim dolu anlar yaşandı. Düellolara gelince, en büyük mücadele Pınar ve Sevgi arasında oldu. İki güçlü yarışmacı, adeta kıran kırana bir mücadele sergileyerek izleyenleri ekrana kilitledi.

Survivor kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor 2025'e veda eden isim - 3

Pınar, son anlarda gösterdiği üstün performansla rakibini 5-3 mağlup ederek eleme potasından kurtulmayı başardı ve Survivor macerasına devam etme hakkını kazandı. Ayşe de gecenin kazananları arasında yer aldı.

Survivor kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor 2025'e veda eden isim - 4

Rakibi Göksu’yu 5-3’lük skorla geride bırakan Ayşe, adada kalmaya devam etme hakkı kazandı.

Survivor kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor 2025'e veda eden isim - 5

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Seyirciyi ekrana kilitleyen heyecen verici düellolar sonucunda son ikiye kalan isimler Sevgi ve Göksu oldu.

Survivor kim elendi? Sevgi mi, Göksu mu? Survivor 2025'e veda eden isim - 6

Sevgi'nin 5-1 galip geldiği düellonun sonunda yarışmaya veda eden isim ise Göksu Küçükali oldu!

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