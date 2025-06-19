Testo Taylan kimdir? Kadıköy Boğası olayı nedir, ne oldu?
Testo Taylan, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kadıköy Boğası lakabıyla bilinen engelli Mustafa Başaran ile çektiği videoyla viral olan Testo Taylan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Testo Taylan kimdir? Kadıköy Boğası olayı nedir, ne oldu?
Testo Taylan lakabıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız'ın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Engelli Mustafa Başaran yani bilinen lakabıyla "Kadıköy Boğası" ile Youtube üzerinden içerik paylaşan Testo Taylan'a, videoda bazı kısımları yayınladığı gerekçesiyle tepki yağdı. Peki, Testo Taylan kimdir? Kadıköy Boğası olayı nedir, ne oldu?