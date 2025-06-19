Testo Taylan kimdir? Kadıköy Boğası olayı nedir, ne oldu?

KADIKÖY BOĞASI OLAYI NEDİR, NE OLDU?

Testo Taylan, resmi Youtube kanalında Kadıköy Boğası olarak tanınan engelli Mustafa Başaran ile çektiği son video ile tepki çekti. Engelli olan Mustafa Başaran'ı tekne gezintisine çıkaran ve denizin ortasında talihsizlik yaşayarak altına kaçıran Mustafa Başaran'ın görüntülerini yayınlayan Testo Taylan'a, sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi.



Engelli bir bireyin mahrem anlarının izinsiz yayınlanması hemde kişinin engelli olması nedeniyle rızasının hukuk üzerinde geçersiz sayılacağının belirtilmesi nedeniyle "etik olmayan paylaşım" tartışmaları başladı. Testo Taylan sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.