The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte 2. sezon yayın tarihi
Dünyanın en popüler dizileri arasında yer almayı başaran The Last of Us, ilk sezonuyla adeta kasıp kavurmuştu. Dizinin ilk sezonunun finalinin ardından diziseverler 2. sezonu sabırsızlıkla bekliyor. HBO yapımı tarafından uyarlanan, başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in paylaştığı dizinin 2. sezon tarihi belli oldu. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı?
The Last of Us 2. sezon tarihi tüm diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Dizide parazitik bir mantar enfeksiyonunun gezegeni harap etmesinin ardından Joel (Pedro Pascal) ve 14 yaşındaki Ellie'nin (Bella Ramsey) hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı?