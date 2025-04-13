The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte 2. sezon yayın tarihi

Dünyanın en popüler dizileri arasında yer almayı başaran The Last of Us, ilk sezonuyla adeta kasıp kavurmuştu. Dizinin ilk sezonunun finalinin ardından diziseverler 2. sezonu sabırsızlıkla bekliyor. HBO yapımı tarafından uyarlanan, başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in paylaştığı dizinin 2. sezon tarihi belli oldu. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı?

The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte 2. sezon yayın tarihi - 1

The Last of Us 2. sezon tarihi tüm diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Dizide parazitik bir mantar enfeksiyonunun gezegeni harap etmesinin ardından Joel (Pedro Pascal) ve 14 yaşındaki Ellie'nin (Bella Ramsey) hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı?

N-LIFE HABERLERİ

The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte 2. sezon yayın tarihi - 2

THE LAST OF US 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in rol aldığı aynı adlı oyundan uyarlanan HBO uyarlaması dizi The Last of Us'ın ikinci sezonu için tarih belli oldu.

Buna göre; The Last of Us 2. sezonuyla 13 Nisan Pazar günü Blu TV'den yayınlanacak.

The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte 2. sezon yayın tarihi - 3

2. SEZONUN KONUSU NE?

İlk sezondaki olaylardan beş yıl sonra, Joel ve Ellie birbirleriyle ve geride bıraktıklarından daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyayla çatışmaya çekilir.

The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte 2. sezon yayın tarihi - 4

"ÜÇÜNCÜ SEZONUN OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Öte yandan HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, daha önce verdiği bir röportajda dizinin 3. sezonuyla ilgili, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" demişti.

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