The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte 2. sezon yayın tarihi

The Last of Us 2. sezon tarihi tüm diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Dizide parazitik bir mantar enfeksiyonunun gezegeni harap etmesinin ardından Joel (Pedro Pascal) ve 14 yaşındaki Ellie'nin (Bella Ramsey) hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı?