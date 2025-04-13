The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte 2. sezon yayın tarihi

"ÜÇÜNCÜ SEZONUN OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Öte yandan HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, daha önce verdiği bir röportajda dizinin 3. sezonuyla ilgili, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" demişti.