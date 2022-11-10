“Toprak ile Fidan” dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve başrol oyuncuları hakkında bilgiler

“Toprak ile Fidan” dizisi konusu ve genç kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hafta içi her gün ekrana gelen dizide, bir kazayla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak'ın hikayesi anlatılıyor. Peki, “Toprak ile Fidan” dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve başrol oyuncuları hakkında bilgiler..

“Toprak ile Fidan” dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve başrol oyuncuları hakkında bilgiler - 1


Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ekranlara farklı bir soluk getiren gençlik dizisi “Toprak ile Fidan”31 Ekim'den bu yana macerasını sürdürüyor. Dizi konusunun yanı sıra geniş oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.

“Toprak ile Fidan” dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve başrol oyuncuları hakkında bilgiler - 2

Toprak: Osman Aydın

Fidan: Hazal Adıyaman

Keriman: Asuman

Bora Aydan: Hilal Tüfekçi

Mert: Kağan Arpacı

Asya: Burcu Kırman

Adnan: Gürol Güngör

Burak: Yağız Ali Zeyveli

Ece: Eliz Türker

Yalçın: Mehmet Çelik

Zerrin: Nazan Bayazıt

Ayşe: Jülide Güven

Osman : Hüseyin Bul

Halide: Hülya Aslan

Şenay: Gülşah Yavuz

Ali: Sefer Canbaz

Esin: Tutku Damla Aygan

“Toprak ile Fidan” dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve başrol oyuncuları hakkında bilgiler - 3

BAŞROL OYUNCULARI HAKKINDA BİLGİLER

HAZAL ADIYAMAN

Hazal Adıyaman 6 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik bölümü tamamlandı. Hazal Adıyaman Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Star TV'de yayımlanmış Aşkın Bedeli adlı dizide Melek, Bir Yusuf Masalı dizisinde Yasemin, daha sonra 2014 yılında çıkacak olan Kiraz Mevsimi dizide rol aldı. Star TV'de yayınlanan Hanım Köylü dizisinde Gülgün, FOX'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisinde Ece karakterini canlandırdı.

“Toprak ile Fidan” dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve başrol oyuncuları hakkında bilgiler - 4

OSMAN AYDIN

1986 doğumlu Osman Aydın, İzmit'te dünyaya geldi.İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Uluslararası Lojistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre profesyonel futbolculuk yaptı.Geçirdiği sakatlık sonucu futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından da modellik ve oyunculuk yapmaya başladı.

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