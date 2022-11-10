“Toprak ile Fidan” dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosu ve başrol oyuncuları hakkında bilgiler

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ekranlara farklı bir soluk getiren gençlik dizisi “Toprak ile Fidan”31 Ekim'den bu yana macerasını sürdürüyor. Dizi konusunun yanı sıra geniş oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.
Toprak: Osman Aydın
Fidan: Hazal Adıyaman
Keriman: Asuman
Bora Aydan: Hilal Tüfekçi
Mert: Kağan Arpacı
Asya: Burcu Kırman
Adnan: Gürol Güngör
Burak: Yağız Ali Zeyveli
Ece: Eliz Türker
Yalçın: Mehmet Çelik
Zerrin: Nazan Bayazıt
Ayşe: Jülide Güven
Osman : Hüseyin Bul
Halide: Hülya Aslan
Şenay: Gülşah Yavuz
Ali: Sefer Canbaz
Esin: Tutku Damla Aygan
HAZAL ADIYAMAN
Hazal Adıyaman 6 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik bölümü tamamlandı. Hazal Adıyaman Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Star TV'de yayımlanmış Aşkın Bedeli adlı dizide Melek, Bir Yusuf Masalı dizisinde Yasemin, daha sonra 2014 yılında çıkacak olan Kiraz Mevsimi dizide rol aldı. Star TV'de yayınlanan Hanım Köylü dizisinde Gülgün, FOX'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz dizisinde Ece karakterini canlandırdı.
OSMAN AYDIN
1986 doğumlu Osman Aydın, İzmit'te dünyaya geldi.İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Uluslararası Lojistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre profesyonel futbolculuk yaptı.Geçirdiği sakatlık sonucu futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından da modellik ve oyunculuk yapmaya başladı.