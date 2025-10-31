Türkiye turizmde rekora doymuyor!

Ülkelere göre ziyaretçi dağılımında Rusya Federasyonu’nun 5,53 milyon ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya’nın 5 milyon 220 binle ikinci, Birleşik Krallık’ın ise 3 milyon 540 binle üçüncü sırada yer aldığını aktaran Ersoy, “Bu tablo, pazar çeşitliliği stratejimizin sahada başarılı şekilde karşılık bulduğunu gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Ortalama kalış süresinin 10,3 gün olarak gerçekleştiğini, bunun da yıl sonu hedefleriyle paralel olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “2024’te ortalama kalış süremiz 10,6 gündü. Bu yıl 10,3 gün seviyesinde, hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Hatta beklentimizin biraz üzerinde, 10,32 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.” dedi.

Kişi başı gecelik harcama rakamlarındaki artışın da dikkat çekici olduğunu belirten Ersoy, “2017’de, strateji değişikliği öncesinde yabancı turistlerin kişi başı gecelik geliri 83 dolardı. 2024’te bu rakamı 107 dolara, 2025’in ilk dokuz ayında ise 116 dolara yükselttik. Bu, yüzde 9’luk bir artış anlamına geliyor.” diye konuştu.