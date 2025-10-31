Türkiye turizmde rekora doymuyor!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının ilk 9 ayında turizmde 50 milyar dolarlık gelir elde Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının ilk 9 ayında elde edilen 50 milyar dolarlık turizm geliriyle Türkiye’nin üçüncü çeyrekte Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.
2025’in ilk 6 ayında 25,8 milyar doları aşan Türkiye, yılın ilk 9 ayında 50 milyar dolarla turizm gelirinde yeni bir rekor daha kırdı.
Bu rakamlarla birlikte kişi başı ortalama harcama 103 dolara çıktı, toplam ziyaretçi sayısı ise 50 milyona ulaştı.
Bakan Ersoy, 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
Ersoy, 2025 ziyaretçi sayılarından gelir rakamlarına kadar pek çok alanda hedeflerin yakalandığını ve aşılmaya başlandığını söyledi.
Ersoy, yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 49 milyon 993 bine ulaştığını belirterek, “Geçen yıl aynı dönemde 49 milyon 181 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl ise yüzde 1,6’lık bir artışla hedeflerimizle uyumlu bir seyir yakaladık.” dedi.