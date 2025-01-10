Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu
Ankara'da henüz iki aylıkken bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, bacaklarından biri kaybetti. Veterine kliniğinde yaşayan kediye 'Tripod' adı verilirken, sevimli kedi yaşama sevinci ve eğlenceli hareketleriyle esnafın maskotu haline geldi.
Tripod, henüz iki aylıkken talihsiz bir şekilde otomobilin motoruna sıkıştı.
Bacağı ciddi şekilde yaralanan yavru kedinin bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi.