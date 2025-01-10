Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu

Ankara'da henüz iki aylıkken bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, bacaklarından biri kaybetti. Veterine kliniğinde yaşayan kediye 'Tripod' adı verilirken, sevimli kedi yaşama sevinci ve eğlenceli hareketleriyle esnafın maskotu haline geldi.

Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 1

Tripod, henüz iki aylıkken talihsiz bir şekilde otomobilin motoruna sıkıştı.

Bacağı ciddi şekilde yaralanan yavru kedinin bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi. 

N-LIFE HABERLERİ

Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 2

Bacağını kaybeden ancak yaşama sevincini kaybetmeyen kedi, kısa sürede toparlandı ve yaşama sıkı sıkı tutundu.

Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 3

Üç bacaklı olması nedeniyle 'Tripod' ismi verilen kedi, eğlenceli hareketleriyle önce bölge esnafının, ardından da sosyal medyanın ilgisini çekti.

Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 4

"KİMSE FARK ETMİYOR"

Tripod'u iyileştiren veteriner Şeyma Şahin, 6 aydır birlikte olduklarını, hareketli yapısı sayesinde sevimli kedinin tek bacağının olmadığını kimsenin fark etmediğini söylüyor.

Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 5

"ONUN İÇİN ENGEL DEĞİL"

Bir bacağının olmamasının Tripod için bir engel oluşturmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 6

"KÖPEKLERİ DÖVÜYOR"

"Üç bacaklı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor, çok yaramaz, oldukça hareketli ve enerjik bir kedi. Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor. Komşunun köpeği bile Tripod'dan çok korkuyor. Sosyal medyada Tripod'un bir videosunu paylaştım. Herkes altına videoyu hızlandırıp hızlandırmadığımı sordu. Videoda herhangi bir oynama yok. Çok hızlı koşuyor, kapıların üstüne çıkıyor. Engelli bir kedi olmasına rağmen hayat dolu. Çok mutlu bir kedi, kendisiyle çok barışık."

Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 7
Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 8
Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 9
Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu - 10
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