Üç bacaklı kedi 'Tripod'un yaşama sevinci: Köpekleri dövüyor, esnafın maskotu oldu

"KÖPEKLERİ DÖVÜYOR"

"Üç bacaklı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor, çok yaramaz, oldukça hareketli ve enerjik bir kedi. Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor. Komşunun köpeği bile Tripod'dan çok korkuyor. Sosyal medyada Tripod'un bir videosunu paylaştım. Herkes altına videoyu hızlandırıp hızlandırmadığımı sordu. Videoda herhangi bir oynama yok. Çok hızlı koşuyor, kapıların üstüne çıkıyor. Engelli bir kedi olmasına rağmen hayat dolu. Çok mutlu bir kedi, kendisiyle çok barışık."