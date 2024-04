Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama

"EVLATLARIM TÜRK MİLLETİNE EMANET, O PİSLİĞE BIRAKMAYIN"



Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki… Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın. "