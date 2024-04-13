Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama
Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çocuklarının alınmasına tepki göstererek canına kıyacağını söylemişti. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Sarnıç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Emekli milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, iki gün önce Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi.