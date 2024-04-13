Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çocuklarının alınmasına tepki göstererek canına kıyacağını söylemişti. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Sarnıç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama - 1

Emekli milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, iki gün önce Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama - 2

İhbar üzerine polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama - 3

Yaşananların ardından Yağmur Sarnıç açıklama yaptı.

Sarnıç; "İyiyim, merak etmeyin. Ben size kendimi atacağım dedim. Sinirlerim çok bozulmuştu. Duygu karmaşaları içindeyim. Sadece bir süre ilaç alıp uyumak kafamı toparlamak istedim. Ortalığı ayağa kaldırmışsınız. Endişe etmeyin, iyiyim. Ne kadar çok sevenim varmış meğer, bilmiyordum. Sizi üzdüğüm için özür dilerim ama şu an hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen beni anlayın. Hepinizi seviyorum" dedi.

Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama - 4

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından ağlayarak yayınladığı videoda çocuklarının elinden alınmasına isyan ederek canına kıyacağını belirtmişti.

Zor günler geçirdiğini ve kendisiyle uğraşan insanlarla mücadele edemediğini söyleyen Yağmur Sarnıç, Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söylemişti:

"Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar.

Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama - 5

"KENDİMİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"


Ne yaparsam yapayım başaramadım, çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı, nasip değilmiş. Haklı değil güçlü olan kazanıyor, ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah’a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın.

Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama - 6

"EVLATLARIM TÜRK MİLLETİNE EMANET, O PİSLİĞE BIRAKMAYIN"

Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki… Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın. "

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