Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı
Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş’ta yapılan GBT kontrolü sırasında gözaltına alındı. Suçluyu kayırma suçundan arandığı belirlenen Sarnıç, adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Yağmur Sarnıç, tutuklandı. Sarnıç’ın Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.
Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı.
Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama