Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş’ta yapılan GBT kontrolü sırasında gözaltına alındı. Suçluyu kayırma suçundan arandığı belirlenen Sarnıç, adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Yağmur Sarnıç, tutuklandı. Sarnıç’ın Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı - 1

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı.

Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan intihar girişimi sonrası açıklama

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı - 2

Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu.

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı - 3

Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından suçluyu kayırma suçundan arandığını gördü.

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı - 4

Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı - 5

Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

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