Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu "Can güvenliğim yok" dedi... Otelde korku gecesi: Tehdit, şantaj, para...
Uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini ileri süren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından hem yaşadığı korku dolu anları anlattı hem de "Can güvenliğim yok." diyerek yardım çağrısında bulundu. Son olarak bu kişinin Kıbrıs'ta kaldığı bir otelin odasına gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söyleyen ünlü modacı, polis çağırmak için otel görevlilerine başvurduğunu ancak olayın üstünün kapatıldığını öne sürdü.
Hazırladığı sahne kostümleri ve katıldığı moda programıyla adından sıklıkla söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini ve "can güvenliğinin olmadığını" açıkladı.