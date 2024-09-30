Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu "Can güvenliğim yok" dedi... Otelde korku gecesi: Tehdit, şantaj, para...

Uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini ileri süren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından hem yaşadığı korku dolu anları anlattı hem de "Can güvenliğim yok." diyerek yardım çağrısında bulundu. Son olarak bu kişinin Kıbrıs'ta kaldığı bir otelin odasına gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söyleyen ünlü modacı, polis çağırmak için otel görevlilerine başvurduğunu ancak olayın üstünün kapatıldığını öne sürdü.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu "Can güvenliğim yok" dedi... Otelde korku gecesi: Tehdit, şantaj, para... - 1

Hazırladığı sahne kostümleri ve katıldığı moda programıyla adından sıklıkla söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini ve "can güvenliğinin olmadığını" açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu "Can güvenliğim yok" dedi... Otelde korku gecesi: Tehdit, şantaj, para... - 2

Yıllardır takip edildiğini ve tehditlere maruz kaldığını söyleyen Saraçoğlu, ayrıca gittiği otellerde de bu kişi tarafından takip edildiğini ve yakınındaki kişilerin de saldırıya uğradığını ifade etti.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu "Can güvenliğim yok" dedi... Otelde korku gecesi: Tehdit, şantaj, para... - 3

Son olarak bir ödül töreni için Kıbrıs'a giden ünlü modacı, kaldığı otelde takıntılı takipçisiyle karşılaştığını açıkladı.

Saraçoğlu çektiği videoda, ''Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum. Ben ve benim gibi bir sürü insana musallat olan sahte numaralardan mesajlar atan, tehditlerde şantajlarda bulunan para isteyen onu yap bunu yap diyen ve bunlara maalesef boyun eğen kurbanları da var.

Ben eğmeyenlerdenim. Kıbrıs'a gidip ödülümü aldım. Gece bitti. Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla elinde telefonuyla beni tehdit ederek hakaret ederek bunu da çaktırmadan yapıyor.Böyle bir korku yaşadım çocuğum vardı odada. Bu korkuyla hemen Kıbrıs'ı terk ettim" ifadelerini kullandı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu "Can güvenliğim yok" dedi... Otelde korku gecesi: Tehdit, şantaj, para... - 4

Saraçoğlu, polis çağırmak için otel görevlilerine başvurduğunu ancak olayın üstünün kapatıldığını da iddia etti.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu "Can güvenliğim yok" dedi... Otelde korku gecesi: Tehdit, şantaj, para... - 5

Ünlü modacı açıklamalarda bulunduğu videolu gönderisinin ardından ise ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir görsel paylaştı.

İki yıl önce de bir sosyal medya hesabı çalınan Saraçoğlu'nun kullanıcı adı müstehcen bir kelimeyle değiştirilmişti.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu "Can güvenliğim yok" dedi... Otelde korku gecesi: Tehdit, şantaj, para... - 6

GÜLŞAH ŞARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girdi. İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Haute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalıştı.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yaptı. 2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşandı. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra yaklaşık 1 sene evli kaldı. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

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