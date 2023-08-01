Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü
Vegan beslenme savunucusu sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova'nın Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu "açlıktan" yaşamını yitirdiği belirtildi.
TikTok , Facebook ve Instagram'da milyonlarca takipçisinin "Zhanna D'Art" olarak tanıdığı sık sık çiğ gıdaların tanıtımını yapan Rus vatandaşı Zhanna Samsonova Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu "açlıktan" yaşamını yitirdi.