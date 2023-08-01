Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü

Vegan beslenme savunucusu sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova'nın Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu "açlıktan" yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü - 1

TikTok , Facebook ve Instagram'da milyonlarca takipçisinin "Zhanna D'Art" olarak tanıdığı sık sık çiğ gıdaların tanıtımını yapan Rus vatandaşı Zhanna Samsonova Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu "açlıktan" yaşamını yitirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü - 2

New York Post gazetesinin haberine göre, Rusya vatandaşı Samsonova'nın yakınları tarafından yapılan açıklamada, vegan beslenme destekçisi Zhanna Samsonova'nın 21 Temmuz'da "açlıktan "yaşamını yitirdiği açıklandı.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü - 3

Yerel basına göre, sosyal medya mecralarında vegan beslenmeyi teşvik ederek milyonlarca izleyiciye ulaşan Zhanna D'Art olarak da tanınan sosyal medya fenomeni, Güneydoğu Asya turu sırasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü - 4

Bir arkadaşı basına verdiği demeçte, Samsonova'nın Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin tekrar geldiğini söyledi.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü - 5

Arkadaşı, "Onun üst katında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı." ifadesini kullandı.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü - 6

Samsonova'nın annesi ise kızının ölümünü "kolera benzeri bir enfeksiyon"la ilişkilendirse de otopsi raporunun henüz açıklanmadığı kaydediliyor.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü - 7

Pişirilmeyen otla yapılan yemeklere ağırlık verdiği belirtilen Samsonova'nın son dört yıldır "tamamen çiğ vegan bir diyet" uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği öne sürülüyor.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova "açlıktan" öldü - 8

Samsonova'nın bir diğer arkadaşı ise kendisinin son 7 yıl boyunca yalnızca bölgede yetişen jackfruit ve durian meyveleriyle beslendiğini iddia etti.

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