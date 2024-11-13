Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!"
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile ilişkisini göz önünde yaşamaya devam ederken dikkat çekici bir açıklama daha yaptı. Arjantin’de bir TV programına konuk olan Nara, Icardi ile ilişkilerinin neden bittiğini açıkladı.
Bir küs bir barışık... Geçtiğimiz aylarda sonlandırmak istekledikleri 10 yıllık ilişkilerini, bir kez daha kurtarmaya çalışan Wanda Nara ve Icardi çifti, yeni bir krizle karşı karşıya...