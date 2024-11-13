Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile ilişkisini göz önünde yaşamaya devam ederken dikkat çekici bir açıklama daha yaptı. Arjantin’de bir TV programına konuk olan Nara, Icardi ile ilişkilerinin neden bittiğini açıkladı.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 1

Bir küs bir barışık... Geçtiğimiz aylarda sonlandırmak istekledikleri 10 yıllık ilişkilerini, bir kez daha kurtarmaya çalışan Wanda Nara ve Icardi çifti, yeni bir krizle karşı karşıya...

N-LIFE HABERLERİ

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 2

Bür süre önce bir kez daha yollarını ayıran çiftten Wanda Nara, bu seferki ayrılığın sebebini açıkldı.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 3

Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığını dudak dudağa görüntü vererek resmen duyurmuştu.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 4

Bu görüntülerin ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Wanda Nara, "Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum, kızlarımın rehin alınan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle uğraşıyorum. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor, daha mutlu olmadığımda ayrılırım." ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 5

Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında "Aşkın Olayım" şarkısına düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabını takibe alıp bir gönderisini beğendi. Simge Sağın, Mauro Icardi’nin takibine, takiple karşılık verdi.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 6

Nara ise futbolcunun Tottenham maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatmasından sonra Icardi'nin ona gönderdiği ayrılık mesajını sosyal medyada paylaştı. Wanda Nara'nın yayınladığı görüntülerde Icardi'nin, "Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın ailemin ve çocuklarımın tadını çıkarmak. Yıllar içinde kazandığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak, kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendini değerli bil, bizi değerli bil ve mutlu olmamıza izin ver!" ifadelerini kullandığı görüldü.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 7

Icardi sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Tüm bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte istiyorum. Sen benim zayıf noktamsın, sen benim gücümsün, sen benim prensesimsin ve evlendiğimiz gün büyükannene söz verdiğim gibi… Seninle sonsuza kadar varım!”

Wanda Nara ise Icardi'nin mesajına şu sözlerle yanıt vermişti:

“Mauro, başına gelenlere çok üzüldüm, o diz zaten uzun zamandır sorunluydu. İyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geçebilirsin, en iyileri Roma’da. En iyi uzmana görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak."

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 8

Icardi'nin sakatlığı sonrası Wanda Nara'nın sosyal medyadan rapçi L-Gante ile paylaştığı yatak pozu tepki çekmişti.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 9

Ancak çiftin ayrılığının asıl nedeni, Wanda Nara'nın Arjantin'de bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamada netleşti.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 10

Nara, Icardi'nin Galatasaray’ı kendisine tercih ettiğini belirterek, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.

Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!" - 11

Kasım ayında milli arada ise çift, bir süreliğine barışmıştı. Ancak Nara, Icardi'nin kariyerini Türkiye'de değil, İtalya veya Arjantin'de devam ettirmesini istiyordu. Icardi'nin Galatasaray'da kalmaya karar vermesi ise, ilişkilerinin sonlanmasına yol açan son nokta oldu.

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