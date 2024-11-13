Wanda Nara ayrılık nedenini açıkladı! "Mauro Icardi, beni değil Galatasaray'ı seçti!"

Icardi sözlerini şöyle sürdürmüştü:



"Tüm bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte istiyorum. Sen benim zayıf noktamsın, sen benim gücümsün, sen benim prensesimsin ve evlendiğimiz gün büyükannene söz verdiğim gibi… Seninle sonsuza kadar varım!”



Wanda Nara ise Icardi'nin mesajına şu sözlerle yanıt vermişti:



“Mauro, başına gelenlere çok üzüldüm, o diz zaten uzun zamandır sorunluydu. İyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geçebilirsin, en iyileri Roma’da. En iyi uzmana görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak."