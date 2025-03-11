Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Nara’nın büyük bir borç batağında olduğunu ve bu borcun büyük bir kısmının mahkemelere ait olduğunu ileri sürdü.

Latorre, “Wanda 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık” ifadelerini kullandı.