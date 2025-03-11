Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Arjantinli forvet oyuncusu Mouro Icardi ve boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, özel hayatlarıyla bir türlü gündemden düşmüyor. İddiaya göre Wanda Nara, borç batağında; Icardi ise kendisi hakkında şiddet suçlamasında bulunan Nara'yı mahkemeye verme hazırlığında.

Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu - 1

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara için yeni iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Wanda Nara borç batağında.

N-LIFE HABERLERİ

Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu - 2

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Nara’nın büyük bir borç batağında olduğunu ve bu borcun büyük bir kısmının mahkemelere ait olduğunu ileri sürdü.

Latorre, “Wanda 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık” ifadelerini kullandı.

Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu - 3

Gazeteci, ayrıca Wanda Nara’nın kendisini her yerden engellediğini, hatta Mauro Icardi’yi de kızlarının telefonlarından engellediğini ileri sürdü.

Bu durum üzerine Icardi’nin Nara’yı şikâyet ettiği belirtildi.

Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu - 4

Gazeteci, ilerleyen günlerde konu hakkında daha fazla ayrıntı vereceğini belirtti.

Nara, eski eşi Maxi Lopez’den olan çocuklarına Mauro Icardi’nin şiddet uyguladığını iddia etmiş, buna karşılık da Icardi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Senin çocukların bana baba diyor." diyerek kendisini savunmuştu.

Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu - 5

Bu açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Nara’nın açıklamasına Icardi'den de hamle gecikmedi.

America TV’nin haberine göre; Icardi ve avukatları, Nara’nın kızlarının güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu - 6

İddialara göre, Nara’nın kızlarını ATV’ye bindirmesi bu sürecin fitilini ateşledi. Icardi’nin avukatları, bu durumu delillendirerek mahkemeye sunmak üzere bir dilekçe hazırladı.

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