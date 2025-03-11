Wanda Nara borç batağında! Icardi mahkemenin yolunu tuttu
Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Arjantinli forvet oyuncusu Mouro Icardi ve boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, özel hayatlarıyla bir türlü gündemden düşmüyor. İddiaya göre Wanda Nara, borç batağında; Icardi ise kendisi hakkında şiddet suçlamasında bulunan Nara'yı mahkemeye verme hazırlığında.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara için yeni iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan iddiaya göre Wanda Nara borç batağında.