Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor
TasteAtlas, Türkiye'nin en sevilen geleneksel yemeklerini sıralayarak, Türk mutfağının ne kadar geniş ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Taste Atlas tarafından yapılan araştırma sonucunda ise yabancıların yerken en çok keyif aldığı ve en sevdiği 20 Türk yemeği belli oldu.
Her biri kendine özgü bir hikaye ve tat barındıran Türk lezzetleri, bölgesel çeşitliliği ve zenginliğiyle dikkat çekiyor.
İşte, Türk mutfağının zirveye oturan 20 lezzeti;