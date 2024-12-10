Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor

TasteAtlas, Türkiye'nin en sevilen geleneksel yemeklerini sıralayarak, Türk mutfağının ne kadar geniş ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Taste Atlas tarafından yapılan araştırma sonucunda ise yabancıların yerken en çok keyif aldığı ve en sevdiği 20 Türk yemeği belli oldu.

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 1

Her biri kendine özgü bir hikaye ve tat barındıran Türk lezzetleri, bölgesel çeşitliliği ve zenginliğiyle dikkat çekiyor.

İşte, Türk mutfağının zirveye oturan 20 lezzeti;

N-LIFE HABERLERİ

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 2

20- İSKENDER

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 3

19- HÜNKAR BEĞENDİ

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 4

18- MERCİMEK ÇORBASI

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 5

17- ŞİŞ KEBAP

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 6

16- KATMER

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 7

15- KÜNEFE

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 8

14- ADANA KEBAP

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 9

13- MANTI

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 10

12- DÖNER KEBAP

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 11

11- BEYRAN ÇORBASI

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 12

10- BAFRA PİDESİ

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 13

9- ÇÖKERTME KEBABI

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 14

8- KALAMAR TAVA

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 15

7- CAĞ KEBABI

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 16

6- TOMBİK DÖNER

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 17

5- KAYMAK

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 18

4- MARAŞ DONDURMASI

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 19

3- TİRE KÖFTESİ

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 20

2- ANTEP FISTIĞI

Yabancıların bayıla bayıla yediği 20 Türk yemeği belli oldu: Zirvedeki lezzetin tadına doyum olmuyor - 21

1- TÜRK KAHVALTISI

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