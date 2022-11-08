Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi merak konusu oldu... Yalı Çapkını kimin hikayesi?

Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en iddialı yapımları arasında yer aldı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizinin hikayesinin gerçek bir hikaye olduğu biliniyor. Peki, Yalı Çapkını hangi kitaptan uyarlama, kimin hayatını anlatıyor?

Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi merak konusu oldu... Yalı Çapkını kimin hikayesi? - 1

Çarpıcı senaryosunun yanı sıra kadrosuyla da adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisi bir kitaptan uyarlama değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.

Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi merak konusu oldu... Yalı Çapkını kimin hikayesi? - 2

Dizinin başarısı ve konusuyla ilgili konuşan Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" ifadelerini kullanmıştı.

Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi merak konusu oldu... Yalı Çapkını kimin hikayesi? - 3

Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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