Yeni sezona geri sayım: Survivor 2025 ne zaman başlıyor?

Her yıl olduğu gibi yine Survivor'a geri sayım başladı. TV8'in ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye'nin final yapmasının ardından Survivor'un da yayın hayatına başlaması bekleniyor. Öte yandan yarışmanın resmi YouTube hesabından yapılan duyuruda Survivor yeni sezon başvurularının başladığı açıklandı.