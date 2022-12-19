Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!

SOĞUK MEZELERE ÇOCUKLAR İÇİN ALTERNATİF EKLENMELİ

Ana yemek öncesi ikram edilecek soğuk başlangıçlar arasına çocukların da severek tüketebileceği alternatifler eklenmeli. Meze önerisi olarak çocukların menüsüne yoğurt soslu sebzeler dahil edilebilir. Çocuklar genel olarak kızartma türü gıdaları sevse de sebzelerin fırınlanması daha uygun olacaktır. Çünkü besinler, kızartma işleminde ciddi bir vitamin kaybına uğrar ve besin değerlerini yitirirler. Bir diğer meze önerisi olarak da zeytinyağlı barbunya tercih edilebilir. Ayrıca mutlaka bir çeşit salata hazırlanmalıdır. Çocuklar genel olarak domates, salatalık, göbek, havuç ve mısır gibi salata malzemelerini sevdiğinden, bu malzemelerden oluşan bir salatayı da severek tüketecektir. Rus salatası da iyi bir meze alternatifi olabilir. Fakat bu salata dışarıdan satın alınmamalı, evde hazırlanmalıdır. Salata içeriğinde ise az yağlı mayonez kullanılmalıdır.