Yılmaz Morgül, "Ateşe düştüm" deyince telif yemişti... Mert Demir ilk kez konuştu!
Son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren ve ardından klip çeken Yılmaz Morgül ile ilgili ilk kez konuştu. Şarkıcı, "Görüldüğü kadarıyla enerjik, yaşam enerjisi dolu biri gibi. Bu konuda onun yaşam enerjisini söndüren bir durum olduysa çok üzgünüm ama elimden bir şey gelmez."dedi.
"Antidepresan" şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan ve şimdilerde gerek müzik kariyeri gerek Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, "Ateşe Düştüm" şarkısını hit parçaları arasına yazdırmıştı.