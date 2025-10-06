Yüz hatları keskin, göz çukurları derin... 12 bin yıl öncesinden bugüne bakıyor! Karahantepe'de tarihi keşif
Neolitik Çağ'ın önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe'de ilk kez insan yüzü betimli T biçimli dikilitaş bulundu.
Şanlıurfa'daki Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda yer alan Karahantepe'deki kazılarda önemli bir buluntuya ulaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgede yürütülen kazılarda ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Daha önceki örneklerde insanı temsil ettiği düşünülen dikilitaşlar, bu keşifle birlikte anlamını derinleştirdi." dedi.