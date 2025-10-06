Yüz hatları keskin, göz çukurları derin... 12 bin yıl öncesinden bugüne bakıyor! Karahantepe'de tarihi keşif

Neolitik Çağ'ın önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe'de ilk kez insan yüzü betimli T biçimli dikilitaş bulundu.

Yüz hatları keskin, göz çukurları derin... 12 bin yıl öncesinden bugüne bakıyor! Karahantepe'de tarihi keşif - 1

Şanlıurfa'daki Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda yer alan Karahantepe'deki kazılarda önemli bir buluntuya ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgede yürütülen kazılarda ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Daha önceki örneklerde insanı temsil ettiği düşünülen dikilitaşlar, bu keşifle birlikte anlamını derinleştirdi." dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz hatları keskin, göz çukurları derin... 12 bin yıl öncesinden bugüne bakıyor! Karahantepe'de tarihi keşif - 2

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Karahantepe'de bulunan insan yüzü betimli T biçimli dikilitaşın, Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olarak insanlık tarihine ışık tuttuğunu belirtiliyor.

"Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor." değerlendirmesinde bulunan Ersoy, Anadolu'nun kadim topraklarında her keşfin ortak geçmişi biraz daha görünür kıldığını, bu mirası korumaya, anlamaya ve dünyayla paylaşmaya devam ettiklerini vurguladı.

Yüz hatları keskin, göz çukurları derin... 12 bin yıl öncesinden bugüne bakıyor! Karahantepe'de tarihi keşif - 3

ÇALIŞMALAR 10 AYRI ALANDA SÜRÜYOR

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları, 10 ayrı alanda sürüyor.

Göbeklitepe ve çevresinde bulunan T biçimli dikilitaşların üzerlerindeki kol ve el kabartmaları, uzun süredir bu taşların insanı sembolize ettiği düşüncesini güçlendiriyordu.

Karahantepe'de ortaya çıkarılan bu yeni buluntu ise ilk kez bir T biçimli dikilitaş üzerinde insan yüzünün işlenmiş olmasıyla Neolitik dönem araştırmalarında yeni bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Dikilitaşın üst kısmında yer alan yüz betimi, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnuyla Karahantepe'de daha önce bulunan insan heykelleriyle benzer üslup taşıyor.

Bu keşif, Neolitik insanın yalnızca teknik ustalığını değil, kendini ifade etme biçimini ve soyut düşünme gücünü de ortaya koyuyor.

Yüz hatları keskin, göz çukurları derin... 12 bin yıl öncesinden bugüne bakıyor! Karahantepe'de tarihi keşif - 4

İNSANI SEMBOLLEŞTİREN İLK ANLATIM

T biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir kabul ediliyordu. Ancak bu keşifle bu taşların yalnızca insanı temsil etmediği, ilk kez yüz hatlarıyla insanın kendisini doğrudan betimlediği anlaşıldı.

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi'nin insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olduğu biliniyor.

Anadolu'nun güneydoğusunda yürütülen çalışmalar, insanlık tarihinin bilinen en erken dönemlerine dair yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER