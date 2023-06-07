Yüz Yıllık Mucize'nin 12. bölümünde neler olacak? Süreyya gerçekleri öğreniyor

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi 12. bölümüyle 8 Haziran Perşembe akşamı Star’da yayınlanacak.
8 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:
Nihan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirir. Cem’le düğünü iptal olan Harika, annesinden gerçekte kim olduğunu öğrenir.
Hem Harika hem de Zeren gerçekleri öğrendiklerinde Süreyya’ya olan öfkelerini gizleyemezler.
Süreyya ise bu ağır yükü kaldıramayacak duruma gelir.
Canan’ı konaktan uzaklaştırmayı başaran Kemal ve Turgut onu zapt etmek zorunda kalırlar.
Annesiyle yaptığı konuşmadan sonra Kemal’in desteğine ihtiyaç duyan Harika, Kemal sayesinde bir nebze rahatlar.
İkili konağa döndüklerinde ise Süreyya’nın ortadan kaybolduğunu fark ederler ve tüm konakla beraber Süreyya’yı aramaya koyulurlar.
Tren istasyonunda kendi canına kıymak üzere olan Süreyya’yı gören Kemal, ona her şeyi itiraf eder.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.