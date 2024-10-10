Zenginler listesinde ilk sıradalar! Solak olanlar daha mı zeki? İşte dünyanın en ünlü solakları ve başarıları
Onlar dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyor, oldukça zeki ve başarılı oldukları düşünülüyor... Yapılan araştırmalar da bu durumun farklılık gösterdiğini ortaya koysa da bilim dünyası henüz net bir görüş belirtemiyor. Peki sizce, solaklar sağlaklara göre daha zeki olabilir mi? İşte başarıları ile dikkat çeken ünlü solaklar...
Solakların zekâ düzeyinin sağlaklardan farklı olup olmadığı sorusu, oldukça karmaşık bir konu.
Bilimsel araştırmalar, solakların ve sağlakların bilişsel yetenekleri ve zekâları arasında genel bir fark olduğunu kesin olarak kanıtlamış değil.