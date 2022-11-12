 Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler | N-Life

Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, ilginç bir yürüyüşe sahne oldu. Caddelerde bu kez protestocular, eylemciler ya da kutlama yapanlar değil, zombiler vardı. Ürkütücü makyajları ve kıyafetleriyle caddeleri dolduran çok sayıda insan, Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında "zombi yürüyüşü" yaptı. Etkinliğe ilgi büyüktü.

Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 1

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, ilginç bir yürüyüşe sahne oldu.

Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 2

Caddelerde bu kez protestocular, eylemciler ya da kutlama yapanlar değil, zombiler vardı.

Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 3

Ürkütücü makyajları ve kıyafetleriyle caddeleri dolduran çok sayıda insan, "zombi yürüyüşü" yaptı.

Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 4

Belgrad'da 16'ncısı düzenlenen festivalde "zombi" makyajlı yüzlerce kişinin şehrin caddelerindeki yürüyüşü yoğun ilgi gördü.

Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 5

Başkent sokakları rengarenk kostüm ve makyajlarıyla dikkati çeken "zombileri" ağırlarken, özellikle çocukların ilgi gösterdiği yürüyüşte, "Yüzüklerin Efendisi", "Sessiz Tepe" gibi filmlerden karakterler de canlandırıldı.

Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 6
Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 7
Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 8
Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 9
Zombi istilası: Belgrad'da renkli görüntüler - 10

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