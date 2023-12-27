Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? (Gözler ödeme takviminde)
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gelişme ardından gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.