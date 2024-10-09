0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı)

0 faizli kredi veren bankaların hangileri olduğu, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özel bankalar tarafından ekim ayı için başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları" vatandaşlara can suyu oluyor. Vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin TL kredi imkanı fırsatı yakalayabiliyor.



İşte 0 faizli kredi veren bankalar;