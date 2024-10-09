0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı)

0 faizli kredi veren bankalar, ekim ayında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara fırsatlar sunmaya devam ediyor. Nakit ihtiyaçlarını faizsiz kredi kampanyaları ile sağlamak isteyen vatandaşlara birçok banka yeni müşterilere özel olarak düzenlediği kampanya ile yardımcı oluyor. Vatandaşlar, 6 ay vadeyle ihtiyaç ve taksitli nakit avans kredisi üzerinden nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bazı özel bankalarda bu tutar 50 bin liraya ulaşmış durumda. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 1

0 faizli kredi veren bankaların hangileri olduğu, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özel bankalar tarafından ekim ayı için başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları" vatandaşlara can suyu oluyor. Vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin TL kredi imkanı fırsatı yakalayabiliyor.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

NTVPARA HABERLERİ

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 2

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 35.000 TL kredi imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 3

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 45 bin TL'lik fırsat sizleri bekliyor.

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 4

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45.000 TL'lik fırsat sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 5

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45.000 TL'lik fırsat yaratıyor.

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 6

İŞ BANKASI

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 7

TEB

TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 8

DENİZBANK

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 9

İNG

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor.

0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı) - 10

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor.

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