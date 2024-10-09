0 faizli kredi veren bankalar: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? (6 ay vadeli 50 bin TL kredi fırsatı)
0 faizli kredi veren bankalar, ekim ayında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara fırsatlar sunmaya devam ediyor. Nakit ihtiyaçlarını faizsiz kredi kampanyaları ile sağlamak isteyen vatandaşlara birçok banka yeni müşterilere özel olarak düzenlediği kampanya ile yardımcı oluyor. Vatandaşlar, 6 ay vadeyle ihtiyaç ve taksitli nakit avans kredisi üzerinden nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bazı özel bankalarda bu tutar 50 bin liraya ulaşmış durumda. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?
0 faizli kredi veren bankaların hangileri olduğu, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özel bankalar tarafından ekim ayı için başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları" vatandaşlara can suyu oluyor. Vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin TL kredi imkanı fırsatı yakalayabiliyor.
İşte 0 faizli kredi veren bankalar;